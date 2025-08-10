Mulino presidirá este lunes reunión del Consejo de Seguridad de la ONU con la participación de 72 países

Nueva York, Estados Unidos/Para este lunes, 72 países participarán en la primera reunión de alto nivel convocada por Panamá en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo tema central será la seguridad marítima internacional. Desde el 1 de agosto, Panamá ocupa la presidencia de este órgano, considerado uno de los tres más importantes de la ONU.

La sesión estará presidida por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien encabezará el debate y presentará los principales desafíos que enfrenta la industria marítima, así como el aporte del país al comercio mundial a través de su canal interoceánico, su registro naviero y su infraestructura logística portuaria.

Te podría interesar: Administrador de la AIG proyecta a Panamá entre los 40 países más digitalizados del mundo en 2027

Entre las 15 naciones que integran el Consejo de Seguridad figuran Estados Unidos, Reino Unido, China, Corea del Sur, Rusia, Francia, Grecia y Dinamarca. También han confirmado su asistencia países como India, Chile, Brasil, México, Japón, Alemania, Ucrania, Italia, Argentina, Cuba y otros 62 Estados.

En la sesión intervendrán como expositores el administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez; el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza; y el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez.

El mandatario estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el vicecanciller, Carlos Hoyos; el embajador ante la ONU, Eloy Alfaro De Alba; y el representante permanente adjunto, Ricardo Moscoso. La Presidencia informó que la reunión será transmitida en directo este lunes a través de las plataformas digitales de la ONU.