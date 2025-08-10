Administrador de la AIG proyecta a Panamá entre los 40 países más digitalizados del mundo en 2027

Actualmente, Panamá aparece en las posiciones entre 50 y 70 del top mundial.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá avanza en su transformación digital, con la ambición de posicionarse entre los 40 países más digitalizados del mundo para el año 2027. En su intervención en el programa Radar, el administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, detalló los logros clave de su gestión, destacando no solo la eficiencia para los ciudadanos, sino también un significativo ahorro para el Estado.

Panamá Conecta y la visión de un gobierno al alcance de todos

La piedra angular de esta estrategia es la plataforma Panamá Conecta, una herramienta que busca unificar el acceso a los servicios gubernamentales con un único usuario. Fábrega informó que la plataforma ya cuenta con 16 servicios y casi 850,000 transacciones, incluyendo la obtención de récords policivos, la apostilla electrónica y solicitudes de beneficios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). La meta a corto plazo es expandir la oferta a 100 servicios, para luego alcanzar los 385 más críticos.

Además de Panamá Conecta, el administrador resaltó la plataforma "Mi Caja Digital" de la Caja de Seguro Social, que brinda transparencia a los ciudadanos permitiéndoles revisar y calcular su pensión en línea.

Reducción de costos y expansión de la conectividad

Uno de los anuncios más contundentes de Fábrega fue la renegociación de los contratos de internet del gobierno. Esta medida ha generado un "ahorro" monumental.

"Ahorramos un 50%... son 195 millones de dólares en cinco años que se van a reinyectar a los proyectos de inversión".

Este ahorro permitirá destinar recursos a proyectos de conectividad en zonas remotas, utilizando nuevas tecnologías como el internet satelital de órbita baja para promover la inclusión digital y financiera.

Un escudo contra la corrupción y la meta mundial

Fábrega subrayó que la digitalización no solo es una cuestión de eficiencia, sino también de transparencia y ética pública. Al proporcionar trazabilidad a cada servicio, la AIG busca un "gobierno sin papel" que reduzca la corrupción. En este sentido, la meta de la AIG es clara:

"Hoy estamos entre la posición 50 y 70... Para el 2027 nosotros queremos que Panamá sea uno de los 40 países del mundo más digitalizados".

Organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas hacen este tipo de mediciones. En tanto, habrá una medición en 2027.

Finalmente, el administrador concluyó con la visión de un futuro en el que el gobierno esté completamente interconectado, eliminando la necesidad de que los ciudadanos presenten la misma información en distintas instituciones. Este proyecto a largo plazo busca una gestión pública más ágil, eficiente y enfocada en el bienestar de la ciudadanía.

