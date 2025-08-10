Asamblea Nacional debate retos políticos y económicos mientras Panamá avanza en la digitalización y regulación turística

Ciudad de Panamá, Panamá/La coyuntura política y social de Panamá ha estado marcada por una serie de debates que han puesto de manifiesto la complejidad de la gestión pública. Desde la Asamblea Nacional, donde se han levantado voces críticas contra la supuesta injerencia del poder ejecutivo, hasta un acalorado debate sobre la regulación de plataformas de alquiler que genera fricciones entre diversos sectores. En medio de este panorama, el gobierno ha logrado avances significativos en la digitalización, prometiendo eficiencia y ahorros millonarios. A continuación, un análisis detallado de cada uno de estos temas, con las declaraciones clave de sus protagonistas.

La Asamblea Nacional: Un órgano legislativo bajo presión

La nueva legislatura en la Asamblea Nacional de Panamá comenzó con tensiones y un ambiente de desconfianza. Los diputados independientes Betserai Richards y Alexandra Brenes han sido los principales voceros de esta inconformidad, señalando la existencia de profundas divisiones y una preocupante intromisión del poder ejecutivo. Según los diputados, la formación de las comisiones de trabajo, un proceso que debería ser fluido, se vio entorpecido por un "bloque de 34" diputados, generando demoras y sospechas.

Uno de los puntos más críticos de la discusión fue la presencia de un asesor del presidente de la República en la Asamblea, un hecho que, aunque el presidente confirmó, generó un fuerte rechazo. Alexandra Brenes fue contundente en su crítica, apelando a la Constitución para recordar la importancia de la separación de poderes. "La Constitución habla de esa armónica colaboración, esa armónica colaboración tiene que verse en temas de proyectos de ley... sin embargo, no habla de tener injerencia sobre los diputados de la Asamblea y sus decisiones", afirmó. Por su parte, Betserai Richards de la bancada Seguimos no se quedó atrás y lanzó una advertencia directa al mandatario. "Yo debo preocuparme y debo pedirle al presidente que saque las garras en cualquiera de las circunstancias de las decisiones que pueda tomar la Asamblea Nacional".

La preocupación de los diputados se extiende a las próximas nominaciones de magistrados, especialmente después de que el presidente declarara "muerto" el "Pacto por la Justicia", un mecanismo que consideraban vital para la participación ciudadana y para establecer filtros éticos en los candidatos. Brenes subrayó una deficiencia sistémica: "Hay un vacío enorme... Es que, ¿para qué entonces está la comisión de credenciales si nosotros somos el primer filtro? Esa decisión debería ser vinculante". En respuesta, los diputados independientes han presentado una agenda de reformas, que incluye la eliminación del voto secreto para promover la transparencia. En este sentido, Richards fue enfático: "No podemos pedir transparencia al Órgano Ejecutivo si dentro del Órgano Legislativo no promovemos la transparencia".

El dilema de los alquileres a corto plazo: Entre la competencia y la seguridad

Las plataformas de alquiler digital, una modalidad que ha ganado popularidad en el turismo, han desatado un debate multifacético en Panamá. El diputado Neftalí Zamora ha propuesto un proyecto de ley para regular esta actividad, buscando que pague el mismo impuesto de alojamiento del 10% que los hoteles. Zamora argumenta que la regulación es un deseo compartido por todos los involucrados, incluyendo a los propios operadores. "Todos los sectores que están involucrados en este modelo de negocio están pidiendo y están de acuerdo con la regulación", señaló.

Sin embargo, el debate va más allá de lo fiscal. La seguridad en los edificios residenciales se ha convertido en un "dolor de cabeza", según Priscilla Cooban, representante de la Asociación de Propiedad Horizontal. Cooban denunció la ocurrencia de graves incidentes en los edificios por la falta de control. "Realmente, para la administración de propiedad horizontal, hasta el momento esta modalidad ha sido un dolor de cabeza... Hemos tenido casos horribles, incluso de suicidio, de asesinatos dentro de los PHs y para nosotros es muy difícil controlar esta situación".

Desde el sector hotelero, Ernesto Orillac de la Cámara Nacional de Turismo coincidió en la necesidad de regulación, pero sugirió una tasa impositiva más alta para estas plataformas. "Yo sí creo que la tasa sí puede ser mayor para este tipo de hospedajes porque, como decía la licenciada, necesita una serie de cosas, entre ellas el tema de la seguridad, el tema de la fiscalización...", argumentó. En defensa de la regulación, Ernesto Lacayo, un empresario del sector, enfatizó la trazabilidad de los datos en estas plataformas, lo que facilita su fiscalización y promueve un mercado ordenado.

Transformación digital en Panamá: La AIG acelera el futuro

En contraste con las tensiones políticas y económicas, el gobierno panameño ha logrado avances significativos en la digitalización de sus servicios. Adolfo Fábrega, administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), detalló los logros y los planes de su gestión. La plataforma "Panamá Conecta" es la pieza central de esta estrategia, ya ofreciendo 16 servicios y acumulando casi 850,000 transacciones.

Uno de los anuncios más destacados fue el ahorro generado por la renegociación de los contratos de internet del gobierno, que alcanzó una cifra monumental. Dijo que se ahorró un 50%, que representa "195 millones de dólares en cinco años que se van a reinyectar a los proyectos de inversión". Este ahorro se destinará a expandir la conectividad a zonas remotas y a otros proyectos de digitalización. La visión de la AIG es clara: Hoy el país está entre la posición 50 y 70... Para el 2027 pretenden que Panamá sea uno de los "40 países del mundo más digitalizados". Este ambicioso plan no solo busca eficiencia, sino también transparencia, con la meta de crear un "gobierno sin papel" que reduzca la corrupción.

