2025 bajo la lupa de Radar: obras, economía y transparencia en debate

Ciudad de Panamá, Panamá/El programa Radar cerró su último análisis del año con un balance amplio sobre la gestión del Gobierno, el estado de la transparencia institucional y el desempeño económico del país, en un 2025 marcado por avances, tensiones sociales y desafíos estructurales que se trasladan a 2026.

Desde la óptica del Ejecutivo, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, aseguró que 2025 fue “un año lleno de retos, pero también de oportunidades”, en el que la administración del presidente José Raúl Mulino logró avanzar en la recuperación de obras abandonadas, la reactivación económica y la ejecución del plan estratégico de gobierno.

Icaza recordó que el año inició con protestas por las reformas a la Caja de Seguro Social y un panorama fiscal complejo, heredado de un déficit de 7.5% en 2024. “Definitivamente fue un año de amplios desafíos, pero también de grandes oportunidades y nosotros nos sentimos muy satisfechos de lo que ha sido el desarrollo de este año 2025”, afirmó.

El ministro explicó que uno de los principales obstáculos fue la falta de programación financiera en proyectos heredados, lo que obligó al Ejecutivo a renegociar contratos. “Nos ha tocado sentarnos con cada una de las empresas que habían sido contratadas y llegar a un acuerdo para poder recuperar estas obras”, señaló.

Puedes leer: Diputado Cedeño advierte retrocesos ante posibles cambios en la Ley de contrataciones públicas

Obras, agua y empleo

En salud, Icaza destacó la inauguración del hospital de Bugaba, la reactivación del hospital de Metetí, los avances del Hospital del Niño y la recuperación del hospital Manuel Amador Guerrero en Colón. “El beneficio es para cada uno de nosotros”, subrayó.

El acceso al agua potable fue identificado como una prioridad central, con proyectos como la potabilizadora de Arraiján, Sabanitas en Colón y la planta de tratamiento de David, además de un programa nacional para rehabilitar 20 potabilizadoras. Icaza reconoció fallas estructurales en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan): “Hoy solo entre 35% y 40% del agua producida está debidamente contabilizada”.

En empleo, el ministro resaltó el impacto de la inversión pública. “El Cuarto Puente emplea actualmente a 2,000 personas y se espera que alcance 3,700 plazas en su pico”, indicó, adelantando que el plan de inversión pública para 2026 supera los 11 mil millones de dólares.

Puedes leer: Mulino destaca repunte económico de 4.3% y asegura que 'la bonanza de mañana' se construye hoy

Canal y proyectos estratégicos

Icaza también destacó la coordinación con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y los aportes récord de 2,965 millones de dólares, equivalentes a “25 centavos de cada dólar que entra al Tesoro Nacional”. Entre los proyectos estratégicos mencionó Río Indio, el corredor energético, nuevas concesiones portuarias y una autopista interoceánica, con inversiones estimadas en más de 8 mil millones de dólares a partir de 2027.

Además, confirmó que el Ejecutivo prepara reformas a la Ley de Contrataciones Públicas para reducir retrasos y adendas. “Debemos tener procesos donde las empresas presenten su precio en función de su experiencia técnica y capacidad financiera”, sostuvo.

Transparencia bajo cuestionamiento

En contraste, el panel de análisis de Radar evidenció fuertes cuestionamientos en materia de transparencia, justicia y contrataciones públicas, expuestos por la directora ejecutiva de Fundación Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, y el abogado Rodrigo Noriega.

De Obaldía reconoció avances como las plataformas digitales de la Autoridad de Innovación Gubernamental, pero advirtió retrocesos. “Uno de los golpes más fuertes a la confianza ciudadana es que se haya considerado restringida la información sobre los beneficiarios finales de empresas que contratan con el Estado”, afirmó.

Noriega sostuvo que el Órgano Judicial ha favorecido la opacidad. “En vez de convertirse en un aliado de la transparencia, está interpretando la ley de forma excesivamente restrictiva”, dijo, al referirse a fallos que respaldaron a entidades del Ejecutivo.

Ambos alertaron que los regímenes de excepción y las contrataciones directas siguen siendo focos de discrecionalidad, y cuestionaron el aumento de las planillas legislativas, que de Obaldía calificó como “un cáncer para la democracia”.

Economía: crecimiento con alertas fiscales

El balance económico de Radar mostró un consenso entre los economistas Horacio Estribí y Ernesto Bazán en que Panamá cerrará 2025 con un crecimiento de al menos 4%, impulsado por transporte, comunicaciones e intermediación financiera, aunque con marcadas desigualdades sectoriales.

“La economía crecerá como mínimo a un 4%”, afirmó Estribí, destacando que Panamá crece casi al doble del promedio regional. Bazán resaltó el aumento en la recaudación del ITBMS tras la lotería fiscal: “Pasó de 60 millones a cerca de 90 millones mensuales”.

No obstante, ambos advirtieron sobre la urgencia de sanear las finanzas públicas. “No se están reduciendo los gastos, se están posponiendo”, alertó Bazán, señalando que en 2026 el país pagará cerca de 3,900 millones de dólares solo en intereses de la deuda.

Estribí coincidió en que mantener el grado de inversión fue un logro, pero advirtió que “adormirnos en los laureles sería un pecado”. También defendió ajustes fiscales graduales, enfocados en mejorar la recaudación y revisar exoneraciones y subsidios, sin crear nuevos impuestos.

Decisiones pendientes para 2026

El debate cerró con temas clave para 2026, como la atracción de inversión extranjera de calidad, la priorización de proyectos y la decisión sobre la mina de Donoso. Bazán sostuvo que el país está “entre la espada y la pared” y propuso que la decisión se tome democráticamente. Estribí coincidió en que debe darse “una discusión rica y sosegada”, evitando errores del pasado.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por una periodista y un supervisor de información digital.