Mulino destaca repunte económico de 4.3% y asegura que 'la bonanza de mañana' se construye hoy

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que la recuperación económica del país avanza con bases sólidas, al destacar que la actividad económica de Panamá registró un crecimiento interanual de 4.3%, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), cifra que duplica el 2.2% alcanzado en el mismo período de 2024.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario reiteró que uno de los principales objetivos de su administración es reactivar la economía para que los beneficios lleguen directamente a la población. “El objetivo de nuestro gobierno es poder hacer girar nuevamente la rueda de la economía para que el progreso llegue a todos los hogares panameños. Obras como esta es una muestra de ese concepto”, señaló.

Mulino subrayó que el crecimiento económico no es producto del azar, sino del trabajo coordinado de su equipo económico. “Esto quiere decir que se duplicó el crecimiento interanual. Y eso no es por casualidad, sino por un trabajo serio y sincero de todo un equipo económico que está asentando las bases sólidas para la construcción de una economía fuerte y sostenible a lo largo del tiempo”, afirmó.

De acuerdo con el presidente, el desempeño positivo de la economía se explica por el comportamiento ascendente del transporte terrestre, el movimiento portuario, el comercio minorista, la construcción, las actividades inmobiliarias, la recaudación del ITBMS y el crecimiento en los ingresos del Canal de Panamá.

“Estos números de hoy serán la bonanza de mañana para los panameños”, expresó el jefe del Ejecutivo, al destacar que una economía sólida es la base para mejorar las condiciones de vida en los hogares.

En ese sentido, Mulino enfatizó que la prosperidad social está directamente ligada a la fortaleza económica del país. “Para lograr la prosperidad en los hogares, primero tenemos que haber y tener una economía robusta y confiable. Y justamente eso es lo que estamos haciendo”, señaló.

El IMAE es un informe mensual que trabaja la Asociación y Ejecutivos de Empresa (Apede) noviembre 2025. Precsiamente, el informe destaca que la economía panameña cerró septiembre de 2025 con señales de recuperación tras varios meses de desaceleración, impulsada principalmente por la logística, el transporte y el turismo. Sin embargo, detrás del repunte de las cifras oficiales persisten debilidades estructurales, especialmente en la generación de empleo formal, la inversión privada y sectores clave como el comercio y la agroindustria, según el Informe Económico Ejecutivo de

Añade que, luego de tocar su punto más bajo en agosto, cuando el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) creció apenas 1.61%, la economía repuntó en septiembre con un avance interanual de 4.73%, reflejando una recuperación liderada por los servicios transables: transporte, logística, intermediación financiera, comunicaciones, construcción y turismo.