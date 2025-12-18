Minsa aclara que no exige manual de seguridad y denuncia llamadas engañosas contra farmacias

El Minsa desmintió categóricamente esta información y reiteró que no existe ninguna disposición vigente que obligue a contar con dicho documento para el funcionamiento de estos locales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) aclaró este miércoles que no está exigiendo un manual de seguridad como requisito para la operación de farmacias ni establecimientos no farmacéuticos, y advirtió sobre llamadas fraudulentas dirigidas a propietarios de estos comercios.

Según informó la entidad, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas ha recibido reportes de personas inescrupulosas que se comunican telefónicamente con dueños de farmacias para amenazarlos con el cierre del establecimiento, alegando supuestos incumplimientos relacionados con la ausencia de un manual de seguridad.

Puede leer: Caso 'Eros' y 'Colibrí': Tribunal confirma medida de detención provisional para 32 personas por tráfico de drogas

El Minsa desmintió categóricamente esta información y reiteró que no existe ninguna disposición vigente que obligue a contar con dicho documento para el funcionamiento de estos locales.

Ante esta situación, el ministerio instó a los afectados a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de frenar este tipo de prácticas irregulares.

De acuerdo con la información oficial, las llamadas fraudulentas estarían siendo realizadas desde el número telefónico 6784-0873, por lo que se exhorta a la ciudadanía a no atender ni proporcionar información ante este tipo de contactos.