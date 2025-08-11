Miguel Uribe: Panamá expresa condolencias por su fallecimiento y llama a preservar la paz en la región

El 7 de junio, durante un mitin en un barrio popular de Bogotá, un presunto sicario de 15 años le disparó tres veces, sin que se conozcan los motivos. Dos de las balas impactaron su cabeza.

Ciudad de Panamá/El Gobierno de la República de Panamá manifestó este lunes sus más sentidas condolencias al Gobierno de Colombia, a la familia de Miguel Uribe Turbay y al pueblo colombiano, tras el fallecimiento del dirigente político.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá expresó su solidaridad y respeto, reconociendo la trayectoria y el compromiso de Uribe Turbay con su país.

La Cancillería también condenó enérgicamente "todo acto de violencia, venga de donde venga” y reiteró la necesidad de preservar el diálogo, la tolerancia y el respeto como pilares fundamentales de la vida política y democrática.

“La voz de Panamá se suma al clamor por la paz, la unidad y la justicia en Colombia y en toda la región”, señala el documento.

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe, que fue atacado a balazos en junio, falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos y atravesar múltiples cirugías, informó su esposa la madrugada del lunes.

El estado de salud del legislador se revirtió a estado crítico el sábado, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral, informó el sábado la clínica que lo atiende.

Las autoridades han capturado a seis sospechosos relacionados con el ataque y apuntan a una disidencia de la extinta guerrilla FARC como posibles autores intelectuales.