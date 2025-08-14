Mulino sobre jubilación de magistrados y jueces: 'Esto no tiene el aval ni es una decisión del poder Ejecutivo'

Remarcó que, como jubilado, cobra lo que establece la Caja de Seguro Social en referencia a lo que aportó y se irá sin privilegios.

Ciudad de Panamá/El polémico acuerdo por el cual se crea un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial, que generó una ola de indignación y rechazo social, fue el primer tema que decidió abordar el presidente José Raúl Mulino en la conferencia de este jueves 14 de agosto.

Al respecto, el mandatario aclaró que dicho acuerdo fue una decisión exclusiva del Órgano Judicial, pero que "no tiene el aval ni es una decisión del poder Ejecutivo".

De manera personal, agregó que no comparte esa decisión, ya que considera que "no es el momento que el país tiene para este tipo de decisiones".

Remarcó que, como jubilado, cobra lo que establece la Caja de Seguro Social en referencia a lo que aportó y se irá sin privilegios.

"Me iré de aquí con ese sueldo y sin ningún privilegio de pensión. Cuando uno llega a esta edad de la vida, ya es difícil hacer lo que no hiciste en el transcurso de la misma".

Añadió que existen limitaciones presupuestarias grandes, y se está haciendo un gran esfuerzo a nivel internacional para que se tenga claro que la contención del gasto es un sacrificio país.

"Respeto plenamente la independencia de los poderes, pero así como me exigen independencia, corresponde también que cada Órgano responda por sus propios actos", subrayó.

Al ser consultado sobre si se le otorgaría más presupuesto al Órgano Judicial, indicó que ya el presupuesto 2026 está establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se realizó de manera balanceada.

“No he pensado en darles presupuesto adicional ni a ellos ni a nadie, porque es un presupuesto que está muy balanceado para cumplir con las metas fiscales y lograr que los ingresos produzcan lo que el presupuesto dice para poderlo gastar”, afirmó.

Aunque el pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió suspender los privilegios para los nueve magistrados que integran el pleno, la medida establecida en el Acuerdo N.°407 de 18 de julio de 2024, publicado en la Gaceta Oficial del 8 de agosto de 2025, se mantiene para jueces y magistrados de tribunales superiores.

La escala de compensación aprobada en el acuerdo establece lo siguiente:

Magistrados de la Corte Suprema: 100 % del último salario devengado. Si culminan su periodo constitucional o se retiran antes de cumplir los requisitos de jubilación según la Ley Orgánica de la CSS, conservarán el derecho a la compensación al momento de jubilarse.

100 % del último salario devengado. Si culminan su periodo constitucional o se retiran antes de cumplir los requisitos de jubilación según la Ley Orgánica de la CSS, conservarán el derecho a la compensación al momento de jubilarse. Magistrados de Tribunales Superiores: 60 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS.

60 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS. Jueces de Circuito: 50 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS.

50 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS. Jueces Municipales: 40 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS.