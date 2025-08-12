Asegurados de la CSS podrán atenderse gratis en el Hospital San Miguel Arcángel

El Minsa dispone de la plataforma Raisa, a través de la cual los pacientes pueden solicitar sus citas y así evitar aglomeraciones en las instalaciones.

Los asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) pueden recibir atención gratuita en el Hospital San Miguel Arcángel, del Ministerio de Salud (Minsa), según confirmó su director médico, Rafael De Gracia, quien detalló las especialidades disponibles en este centro.

De acuerdo con De Gracia, este beneficio había sido suspendido el año pasado, cuando la nueva administración decidió pausar el convenio vigente entre ambas instituciones. Sin embargo, el acuerdo ha sido retomado, lo que permite que los asegurados accedan a los servicios sin costo directo, ya que la CSS compensará al Minsa por la atención brindada.

El Hospital San Miguel Arcángel cuenta con cerca de 270 camas y atiende anualmente a unos 98 mil pacientes en el área de urgencias y a 60 mil en consulta externa.

Te puede interesar: Presidenta de la Corte evita responder sobre jubilación especial para magistrados y jueces

Especialidades disponibles:

Pediatría

Neonatología

Neumología

Psiquiatría

Ortopedia

Gastroenterología

Cirugía general

Ginecoobstetricia

El director médico indicó que solo alrededor del 10% de los pacientes que requieren atención especializada acuden a un hospital de segundo nivel como este. Agregó que la prioridad de atención se da a las personas de Panamá Norte y San Miguelito, aunque cualquier paciente con una urgencia médica será atendido.

Reconoció que el presupuesto asignado es insuficiente, pero mediante autogestión han logrado equilibrar las finanzas para continuar brindando servicios. También señaló la necesidad de contratar más personal, lo que reduciría el gasto en turnos extraordinarios, cuyo costo es elevado. Este año recibieron 37 millones de dólares, de los cuales entre el 80% y el 85% se destinó al pago de personal, cuyos salarios han aumentado por acuerdos gremiales.

"Tenemos el trabajo de una zona difícil como es San Miguelito, sin embargo, hacemos lo que podemos", expresó.

Finalmente, recordó que el Minsa dispone de la plataforma Raisa, a través de la cual los pacientes pueden solicitar sus citas y así evitar aglomeraciones en las instalaciones.