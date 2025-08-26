Premios Juventud 2025: Nadia Ferreira y Alejandra Espinoza unirán su talento como anfitrionas de la gala en Panamá

La elegancia internacional y la sofisticación de Nadia Ferreira se encontrarán con la energía, la experiencia y el carisma probado de Alejandra Espinoza.

Ciudad de Panamá, Panamá/El escenario de los Premios Juventud 2025 se prepara para brillar con la presencia de dos de las figuras más carismáticas y talentosas del espectáculo latino.

La belleza, el carisma y el poder femenino se unirán en una noche épica, bajo la conducción de la supermodelo, empresaria y filántropa paraguaya Nadia Ferreira y la multifacética conductora, actriz y productora mexicana Alejandra Espinoza.

Juntas, estas dos mujeres no solo representan el éxito y la elegancia, sino también una nueva era de empoderamiento que promete elevar la energía y la emoción de la gala a un nivel sin precedentes.

Desde su natal Villarrica, Paraguay, la modelo Nadia Ferreira forjó una carrera que la llevaría a las pasarelas más prestigiosas del mundo. Su fama se catapultó al ser coronada como Miss Universo Paraguay 2021, donde su elegancia y carisma la llevaron a ser la primera finalista en el certamen de Miss Universo, el logro más alto en la historia de su país.

Más allá del modelaje, Ferreira ha demostrado su astucia como empresaria y su compromiso social a través de su filantropía, consolidándose como una figura que inspira a jóvenes en todo el mundo. Su matrimonio con la superestrella de la música, Marc Anthony, la ha posicionado aún más en el centro de la atención mediática, mostrando una faceta más personal de su vida.

El viaje de Alejandra Espinoza es una historia de tenacidad y trabajo duro. La conductora mexicana, nacida en Tijuana, inició su carrera trabajando en un restaurante de comida rápida, pero su ambición la llevó a participar en el reality show de Univisión "Nuestra Belleza Latina" en 2007.

Su victoria en la primera edición del certamen no fue solo un triunfo, sino el inicio de una exitosa carrera en la televisión. Con una personalidad vibrante y una naturalidad que conecta con la audiencia, Alejandra se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión hispana, participando en programas icónicos como "Sábado Gigante", "La Banda" y conduciendo múltiples ceremonias de premios. Su incursión en la actuación en telenovelas y su faceta como productora demuestran su versatilidad y su constante búsqueda por nuevos desafíos.

La combinación de Nadia y Alejandra es el factor decisivo para hacer de esta gala algo memorable. La elegancia internacional y la sofisticación de Nadia Ferreira se encontrarán con la energía, la experiencia y el carisma probado de Alejandra Espinoza.

Por primera vez Panamá será la sede del evento más esperado del año, los Premios Juventud 2025, una noche que reunirá a artistas, famosos e influencers en un show inolvidable.

La premiación será el 25 de septiembre en el Centro de Convenciones de Amador y coincidirá con el inicio del Mes de la Herencia Hispana.

Este martes 26 de agosto se conocieron los precios de los boletos en preventa en ticketpluspty.com y panatickets.com.

Así las cosas, la gradería central superior tendrá un costo desde B/.104.75, la zona Juventud (de pie) desde B/.204.05 y la gradería central 2 principal desde B/.412.30.

Este 2025, Premios Juventud amplía su alcance con 41 categorías que reúnen a un total de 231 nominados. Entre los artistas que encabezan la lista destacan Bad Bunny y Danny Ocean, quienes acumulan seis nominaciones cada uno, confirmando su dominio en la escena musical latina.

Los artistas panameños Boza y Sech figuran entre los nominados a la categoría Mejor Canción Pop/Urbano y también en la categoría Mejor Álbum Urbano.

