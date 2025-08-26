La Chilindrina hospitalizada de emergencia: deterioro de su salud preocupa a los fans

La reciente bioserie “Sin querer queriendo”, inspirada en la vida de Chespirito, revitalizó el interés por los personajes del universo de El Chavo del 8, y María Antonieta participó con un pequeño papel como una secretaria del ficticio.

María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por su papel de la Chilindrina, fue hospitalizada de emergencia por un deterioro neurológico, según informaron este martes medios mexicanos.

Una vez que se conoció el estado de la artista, la preocupación de sus fans no se hizo esperar.

Una persona cercana habría contado a la revista TVNotas que después de las evaluaciones médicas se detectó niveles bajos de sodio, como una consecuencia directa de este deterioro, tal como replicó en una nota Infobae.

La protagonista de “El Chavo del Ocho” habría ingresado la semana pasada por un presunto ataque de ansiedad.

El estado anímico de la actriz estaría mermado principalmente por un distanciamiento con sus hijos.

La persona cercana a María Antonieta de las Nieves detalló que está estable y con medicamentos. Además, requiere de constante observación, de acuerdo con medios como Milenio.

El deterioro neurológico se refiere a un daño o pérdida progresiva de las funciones del sistema nervioso. Este sistema incluye el cerebro, la médula espinal y todos los nervios del cuerpo, y es responsable de controlar cada una de nuestras actividades, desde el movimiento y la memoria hasta el habla y el comportamiento. Cuando este sistema se deteriora, puede manifestarse a través de una amplia variedad de síntomas como problemas de movimiento, pérdida de memoria o dificultad para comunicarse.

El mes de julio pasado, la salud de la actriz se vio impactada cuando se le vio en silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en Ciudad de México.

Puedes leer: Hombre desafía al mundo caminando desde 1998 para darle la vuelta entera al planeta

La actriz de 78 años ha demostrado siempre un compromiso férreo con su personaje. Aunque en la década de 1970 expresó a Roberto Gómez Bolaños su deseo de no encasillarse en La Chilindrina, con los años terminó abrazando por completo ese rol. Tanto fue su apego que, tras un descuido legal de Chespirito, registró el personaje a su nombre y lo ha mantenido vigente a través de películas, programas, giras internacionales y shows de circo.

La reciente bioserie “Sin querer queriendo”, inspirada en la vida de Chespirito, revitalizó el interés por los personajes del universo de El Chavo del 8, y María Antonieta participó con un pequeño papel como una secretaria del ficticio señor Figueras, una clara alusión a Emilio Azcárraga Milmo, el histórico dueño de Televisa. En esa aparición, grabada meses atrás, no se evidenciaban los problemas que ahora preocupan a sus seguidores.

Te puede interesar: Taylor Swift anuncia que se casa con Travis Kelce y muestra su impactante anillo de compromiso

A pesar de las críticas y comentarios, la actriz no ha emitido declaraciones sobre su estado de salud. En cada presentación continúa sonriendo, saludando y agradeciendo el cariño del público. Su entrega a los escenarios parece inquebrantable, aunque para muchos el momento de su retiro ya debería haber llegado.

El legado de La Chilindrina es indiscutible. Más allá del personaje, María Antonieta de las Nieves es símbolo de una época dorada de la televisión latinoamericana, y para generaciones enteras, su risa chillona y sus coletas despeinadas seguirán siendo un recuerdo imborrable. Pero ahora, el clamor general es por su bienestar. Porque incluso los íconos merecen descansar.