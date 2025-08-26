Taylor Swift anuncia que se casa con Travis Kelce y muestra su impactante anillo de compromiso

Taylor Swift, de 35 años, y Travis Kelce, de 36, son dos de las figuras más influyentes y exitosas en sus respectivos campos.

La superestrella del pop estadounidense, Taylor Swift, y su novio, el jugador de la NFL, Travis Kelce, anunciaron su compromiso este martes. El romántico momento tuvo lugar en un jardín, donde Kelce se arrodilló para proponerle matrimonio, con un impresionante anillo de diamantes como testigo.

La noticia se compartió a través de una publicación conjunta en Instagram que incluyó varias fotografías del momento. Una de las imágenes más destacadas muestra a la pareja en ese instante especial, mientras que otra permite ver de cerca el deslumbrante anillo de compromiso.

Aunque el valor del anillo no ha sido revelado, especialistas consultados por Chic Magazine estiman que el diamante puede costar entre 300 mil a 500 mil dólares.

La historia de la pareja

Taylor Swift, de 35 años, y Travis Kelce, de 36, son dos de las figuras más influyentes y exitosas en sus respectivos campos. Ella, una cantante, compositora y productora, es conocida por su impacto global en la industria musical. Por su parte, Kelce es un jugador de fútbol americano que ha ganado múltiples títulos de Super Bowl con los Kansas City Chiefs y es considerado uno de los mejores alas cerradas de todos los tiempos.

Su historia de amor, que ha sido seguida de cerca por millones de fans y medios de comunicación, comenzó a finales de 2023. Kelce reveló en un pódcast que intentó darle un brazalete de la amistad con su número de teléfono después de uno de los conciertos de Taylor en su gira "The Eras Tour". Aunque no tuvo éxito en ese momento, la anécdota llegó a los oídos de Swift, quien lo contactó. A partir de ese momento, la pareja fue vista junta en público en varias ocasiones, incluyendo partidos de Kelce y eventos de la industria del entretenimiento.

El compromiso marca un nuevo capítulo en la vida de esta poderosa pareja, que ha capturado la atención del mundo no solo por su éxito profesional, sino también por el evidente apoyo y amor que se muestran mutuamente.

A inicios del mes de agosto, el reconocido jugador de los Chiefs de Kansas City ofreció una entrevista para la revista GQ en la que abordó aspectos íntimos de su vida, desde su noviazgo con Taylor Swift hasta su transición a una etapa más madura fuera de los estereotipos que lo etiquetaban como "chico fiestero".

Kelce reconoció que, tras la última derrota en el Super Bowl contra los Eagles de Philadelphia, su atención se desvió hacia proyectos fuera del campo, como su exitoso pódcast junto a su hermano y el festival musical "Kelce Jam". Sin embargo, aseguró que su motivación por el deporte está más viva que nunca, incluso en el año final de su contrato.

Sobre su relación con Swift, Kelce destacó que ambos han sabido manejar la constante atención mediática gracias a una comunicación abierta y a valores compartidos. También resaltó la disciplina y autenticidad de la cantante, virtudes que le evocan a su propia madre.

