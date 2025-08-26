Madonna apuesta por un rostro más natural gracias a la influencia de su novio

La artista cumplió 67 años celebrando en Italia, pero más allá de la fiesta, lo que realmente sorprendió a su círculo cercano es la transformación que está viviendo.

La Reina del Pop, conocida por su estilo provocador y por no temerle a los retoques estéticos, ha decidido dar un giro en la manera de cuidar su imagen, influenciada directamente por su pareja, el modelo nigeriano Akeem Morris, 38 años menor que ella.

Según reveló un amigo de la cantante Madonna al diario Page Six: “Ella ha empezado a escucharlo a él, que le dice que es hermosa. Madonna normalmente no escucha a nadie, pero a él sí”. Un cambio significativo, teniendo en cuenta que la cantante había sido criticada en los Grammy 2023 por un rostro “congelado” debido a intervenciones estéticas.

Ahora, en lugar de cirugías invasivas, Madonna ha optado por tratamientos menos agresivos como luces LED, faciales de oxígeno y drenajes linfáticos. “Quiere que su rostro se vea como el suyo, más natural y con movimiento. Akeem ha sido clave en ese cambio”, añadió la fuente.

Este nuevo enfoque llega tras momentos difíciles en la vida de la estrella: en 2023 sufrió una grave infección bacteriana que la llevó a estar en coma inducido, y en diciembre del mismo año enfrentó la muerte de su hermano Christopher. En medio de ese proceso de sanación, Akeem se ha convertido en un apoyo vital.

Morris, exfutbolista nigeriano convertido en modelo, fue vinculado por primera vez a Madonna en 2024 durante una sesión de fotos. Desde entonces, mantienen una relación discreta, descrita por su entorno como sincera y llena de complicidad. “Ella no busca un juguete ni está en una fantasía tipo ‘cougar’. Lo que necesita es compañía, alguien que esté con ella a medianoche cuando no puede dormir. Ese alguien es Akeem”, detalló un allegado.

La complicidad entre ambos se hizo evidente en el cumpleaños número 67 de la cantante, celebrado en una villa del siglo XVI propiedad de Sting, donde estuvieron acompañados de cuatro de sus hijos. Asistieron al tradicional Palio de Siena y compartieron un pastel con la figura de Labubu, decorado con el icónico sostén cónico de Madonna y el mensaje “Happy Birthday Madudu”.

Más allá del romance, lo que más valora Madonna es la ligereza que le aporta su pareja. “Él le da risa, ligereza, la escucha. Ella organiza viajes, fiestas y hasta graba videos tontos con él. Esa capacidad de hacerla reír es lo que más valora”, afirmó su círculo íntimo.

En cuanto a lo profesional, la cantante sigue inmersa en dos proyectos clave: la grabación de Confessions 2, secuela de su exitoso álbum de 2005, y la preparación de una serie limitada para Netflix basada en su vida, que espera protagonice Julia Garner. Sobre su próximo disco, cercano a una experiencia sanadora, allegados revelaron: “Ella dice que este álbum es medicina, que se trata de bailar a través del dolor”.

Madonna no ha buscado un amor eterno, sino una compañía real. “No se trata de un amor eterno. Ella misma lo dice: no necesita una gran historia de amor, necesita alguien que esté ahí. Y él lo está”, concluyó la fuente.