Catherine Zeta-Jones revive su pasión por la esgrima junto a Jenna Ortega

La actriz ha demostrado a lo largo de su carrera que la esgrima no es solo un recurso cinematográfico, sino una verdadera pasión.

Desde su icónica participación en La máscara del Zorro (1998), donde compartió pantalla con Antonio Banderas, hasta su interpretación de Morticia Addams en Merlina, la actriz galesa Catherine Zeta-Jones ha mantenido una conexión especial con esta disciplina.

“Cuando me llevo la espada a las manos, me brillan los ojos y lo único que pienso es: ‘¿Vamos, que alguien me enfrente’”, declaró en 2005 a la agencia italiana ANSA, mientras se preparaba para rodar La leyenda del Zorro. En ese entonces confesó que disfrutaba incluso de los corsés y vestuarios de época que acompañaban las escenas de combate.

En Zorro, Zeta-Jones interpretó a Elena, hija de Don Diego de la Vega (Anthony Hopkins), quien termina enfrentándose en un sensual duelo de espadas con Alejandro Murrieta (Banderas). Para dar realismo a esa secuencia, los actores entrenaron con el maestro olímpico Bob Anderson. “Tuve dos películas de Zorro en las que me entrenó Bob Anderson, que ya no está con nosotros. Era entrenador olímpico y nos entrenó a todos”, recordó en Good Morning America. “Y, de hecho, después de Zorro practiqué un poco de esgrima, porque es un ejercicio fantástico”.

Esa formación le resultó invaluable años después cuando regresó a las armas en Merlina. En la segunda temporada, Morticia Addams se enfrenta a su hija, interpretada por Jenna Ortega. “Esa era mi arma secreta, perdón por el juego de palabras. Fue como que Jenna me dijo: ‘¿Has hecho esto antes?’. Y yo respondí: ‘Sí. Quizás practiqué esgrima… quizás’”, bromeó Zeta-Jones en conversación con Entertainment Tonight.

La química entre ambas actrices fue clave para que la secuencia brillara en pantalla. “Tuvimos una secuencia de esgrima realmente increíble, intentando acabar la una con la otra durante cinco minutos. Era como una discusión y un baile que teníamos que hacer. Una de mis cosas favoritas que salieron en el programa, de hecho”, señaló Ortega a Good Morning America.

Zeta-Jones también destacó esa dinámica, pese a que en la trama Morticia y Merlina mantengan una relación conflictiva. “Cada vez que puedo actuar con Jenna me la paso genial”, confesó a TUDUM de Netflix, donde también celebró la oportunidad de profundizar en su personaje desde un ángulo más familiar.

La actriz, que ahora tiene 55 años, reflexionó sobre el contraste entre sus papeles: “Así que cuando se escribió el guion de Merlina, era tan diferente, una ingenua y sexy joven de 23 años como era yo entonces en Zorro, empuñando una espada ante Morticia Addams de una manera muy específica”, comentó con humor en Good Morning America.

Además, elogió a su compañera de reparto: “Ensayamos cada vez que podíamos porque Jenna estaba en casi todas las escenas. Es un placer trabajar con ella porque es una joven maravillosa y, además, aporta mucho como actriz. Ella es como de la vieja escuela en cierto modo, en la era moderna”.

El director Tim Burton también resaltó su aporte en la serie: “Es una actriz maravillosa. Ella le da un toque de realidad”, afirmó en uno de los detrás de escena.

Por su parte, Ortega se mostró agradecida por la experiencia: “Me siento afortunada de poder vivir esta dinámica madre-hija con alguien tan increíble como Catherine”, expresó en un video del rodaje, donde también reconoció las habilidades de Zeta-Jones: “Es muy buena. Se nota que era bailarina”.

La segunda temporada de Merlina ya está disponible en Netflix. La primera parte se estrenó recientemente y la segunda llegará el 3 de septiembre. Además, la plataforma ya confirmó una tercera temporada en desarrollo.