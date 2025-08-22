Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptan a una bebé

La actriz, reconocida mundialmente por su papel de Eleven en Stranger Things , acaba de dar un paso trascendental en su vida personal.

A sus 21 años, la actriz británica Millie Bobby Brown reveló junto a su esposo, Jake Bongiovi, hijo del legendario músico Jon Bon Jovi, que se han convertido en padres tras adoptar a una bebé.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, compartieron ambos en un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

La relación entre Brown y Bongiovi comenzó en 2021 gracias a un acercamiento a través de Instagram. Primero fueron amigos, pero con el tiempo el vínculo se transformó en un romance confirmado en 2022 por la propia actriz en una entrevista con Wired. Tras varios años de noviazgo, la pareja celebró una boda íntima en mayo de 2024 y, meses después, un segundo festejo en Villa Cetinale, Italia, acompañados de familiares y amigos cercanos, incluido Jon Bon Jovi. “Por siempre y para siempre, tu esposa”, escribió Brown en aquella ocasión, mientras Bongiovi publicó: “Por siempre y para siempre, tu esposo”.

Aunque la noticia de la adopción sorprendió a millones de seguidores, la propia Millie Bobby Brown ya había confesado que ser madre era uno de sus más grandes deseos. Durante una participación en el pódcast Smartless en marzo de 2025, explicó: “Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi papá a los 19. Y, ya saben, ha sido mi sueño desde antes de conocer a Jake”.

La actriz también recordó su niñez: “Desde que era una niña jugaba con mis muñecas y le decía a mi madre que quería ser mamá igual que ella lo fue conmigo. Y mi abuela, mi ‘nan’, también fue una parte enorme de mi vida”.

Brown reconoció que, aunque su carrera como actriz y productora ocupa gran parte de su tiempo, su prioridad siempre ha sido construir una familia. En esa misma entrevista señaló: “Yo soy una de cuatro hermanos. Él es uno de cuatro. Así que definitivamente está en nuestro futuro. Pero en mi caso, no veo diferencia entre tener tu propio hijo o adoptar”.

Por su parte, Bongiovi apoyó desde un inicio la idea de formar un hogar, aunque siempre insistió en que debían casarse antes de dar el siguiente paso.

La llegada de su primera hija coincide con una etapa crucial en la carrera de Brown. En noviembre de 2025 se estrenará la quinta y última temporada de Stranger Things, que se dividirá en tres entregas: la primera llegará el 26 de noviembre, la segunda el día de Navidad y la tercera el 31 de diciembre. Con ello, la actriz se despedirá definitivamente del personaje que la catapultó a la fama internacional.

La vida de Millie Bobby Brown entra ahora en una nueva dimensión: la maternidad, un rol que soñó desde niña y que hoy comparte con Jake Bongiovi, sellando así una historia de amor que pasó de las redes sociales a construir una familia.