Sydney Sweeney sorprende con salto en paracaídas y enfrenta polémica campaña

La actriz estadounidense, reconocida por su papel en Euphoria y por ser una de las estrellas emergentes más influyentes de Hollywood, volvió a acaparar titulares tras protagonizar un arriesgado salto en paracaídas desde 3.000 metros de altura.

El salto fue realizado en compañía de Luke Aikins, integrante del equipo Red Bull Air Force y veterano especialista en acrobacias de alto riesgo. Fue él quien se encargó de toda la preparación técnica y garantizó un aterrizaje seguro para la actriz de 27 años. Sweeney no dudó en compartir su entusiasmo al describir la experiencia como “probablemente lo más genial que he tenido oportunidad de hacer”, mensaje que acompañó con un agradecimiento directo: “Gracias @lukeaikins por un recuerdo para toda la vida”.

La escena, difundida con intensidad por medios anglosajones y latinoamericanos, también llamó la atención por la elección de vestuario de la intérprete, quien lució un mono de vuelo ajustado con la cremallera abierta parcialmente. Este detalle reforzó la percepción pública de Sweeney como un ícono de estilo, más allá de su consolidación en la pantalla grande.

¡SYDNEY SWEENEY Vuela ALTO! La estrella de "Euphoria" se lanzó en paracaídas por primera vez y lo grabó TODO... Es de las mejores experiencias de la vida. pic.twitter.com/gNh3WLVFKN — Sr.Sergio (@SrSergioG) August 19, 2025

El salto ocurrió pocos días después del estreno de Americana, la película más reciente protagonizada por Sweeney. En el filme, interpreta a una joven camarera que sueña con convertirse en cantante country en Dakota del Sur. La cinta recaudó 500.000 dólares en su primer fin de semana en más de 1.100 salas en Estados Unidos, superando las expectativas iniciales del distribuidor Lionsgate, que proyecta ingresos totales de 1,5 millones de dólares. En los próximos días, la película llegará al Reino Unido.

El acompañante de Sweeney no es un novato en la industria. Luke Aikins ha trabajado en producciones como Black Widow (2021), Ant-Man and the Wasp (2018), Godzilla (2014) e Iron Man 3 (2013). Su fama mundial se consolidó en 2016 cuando protagonizó un salto sin paracaídas, confiando únicamente en una red de seguridad de 30,5 metros cuadrados.

El impacto mediático del salto coincidió con la controversia que rodea a la actriz por su participación en la más reciente campaña publicitaria de American Eagle. El anuncio, creado para promocionar su nueva línea de jeans, provocó críticas por lo que muchos interpretaron como un guiño a ideologías eugenésicas.

En uno de los clips, Sweeney afirma: “Los genes se heredan de padres a hijos, y a menudo determinan rasgos como el color del cabello, la personalidad e incluso el color de los ojos… Mis jeans son azules”.

La campaña jugaba con la similitud entre las palabras jeans (vaqueros) y genes (genética), lo que generó cuestionamientos en redes sociales y medios especializados. Varios usuarios señalaron que la elección de una actriz rubia, blanca y de ojos azules como figura principal reforzaba un mensaje problemático.

“Tal vez soy demasiado woke, pero usar a una mujer blanca, rubia y de ojos azules para centrar tu campaña en que tiene una genética perfecta se siente raro, especialmente considerando el estado actual de Estados Unidos”, opinó uno de los comentarios más virales.

Otros críticos compararon el tono del anuncio con la propaganda supremacista de los años treinta. De hecho, en varias tomas aparece un cartel con la frase: “Sydney Sweeney tiene grandes genes”, que luego se sustituye con “jeans”.

La marca también lanzó una prenda exclusiva, The Sydney Jean, destinada a recaudar fondos para programas de salud mental. Sin embargo, este componente benéfico quedó eclipsado por la controversia, que opacó la intención social de la campaña.

Con su salto extremo y en medio de la tormenta mediática, Sydney Sweeney confirma que sigue siendo una de las figuras más influyentes de su generación: capaz de brillar en la pantalla, arriesgarse en los cielos y, al mismo tiempo, enfrentarse a los debates más encendidos sobre representación y marketing en la industria del entretenimiento.