Spiderman 2: Subastan el traje original de Tobey Maguire hasta 200 mil dólares

El icónico traje que usó el actor en la segunda y tercera película, dirigidas por Sam Raimi , saldrá a subasta este 4 de septiembre.

La subasta se llevará a cabo en Los Ángeles durante el evento Entertainment Memorabilia Live Auction: Los Angeles Summer 2025, organizado por la casa Propstore.

Se trata de la primera vez que un traje usado por Maguire en la trilogía de Raimi se ofrece al público, lo que lo convierte en una pieza sumamente codiciada por coleccionistas de cine y cómics. La puja comenzará en 50 mil dólares, pero los organizadores estiman que podría alcanzar entre 100 mil y 200 mil dólares.

El vestuario fue diseñado bajo la supervisión del tres veces ganador del Óscar, James Acheson, quien dirigió al equipo de FrontLine Designs para perfeccionar la estética del superhéroe.

Esta versión, creada específicamente para Spider-Man 2, introdujo varios cambios respecto a la primera película:

Azul más oscuro en la tela.

Silueta muscular más estilizada.

Lentes más pequeños para dar mayor expresividad.

Emblema de araña en el pecho más grande.

El traje está confeccionado en una sola pieza de spandex rojo y azul con botas integradas. Además, el forro interior incluye refuerzo y la anotación “3.s”, lo que confirma que fue reutilizado en Spider-Man 3.

La máscara también destaca como una obra de ingeniería: debajo del spandex se oculta una carcasa de plástico ligero, acolchada con espuma, que da forma al rostro. Incluye un panel de malla en la mandíbula inferior y un sistema de lentes intercambiables que le otorgaban el distintivo aspecto a los ojos del superhéroe.

El evento no se limitará al universo arácnido. La subasta reunirá piezas de culto de la historia del cine y la televisión, entre ellas:

La carátula de HAL 9000 usada en 2001: Odisea del Espacio (estimada en 12 mil dólares).

El bastón de Alex en La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick (estimado en 20 mil dólares).

El lanzallamas M240 de Ripley en Alien: El Octavo Pasajero (estimado en 279 mil dólares).

Con esta colección, Propstore refuerza su posición como líder en la preservación y comercialización de reliquias cinematográficas, ofreciendo a los fans una oportunidad única de poseer parte de la historia del séptimo arte.

Lista de otros objetos que se encuentran en el catálogo del lote: