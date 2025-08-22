Bruce Willis y su lucha silenciosa con la demencia: la verdad detrás de sus últimas películas

El legado del actor, uno de los más emblemáticos de Hollywood, estuvo marcado en sus últimos años por un esfuerzo silencioso y conmovedor.

Willis quiso continuar trabajando en el cine mientras su salud mental se deterioraba debido a la demencia frontotemporal (FTD).

Ahora, su esposa Emma Heming comparte por primera vez cómo fue ese difícil proceso en su libro The Unexpected Journey, que llegará a las librerías el próximo 9 de septiembre de 2025.

Durante la filmación de cintas como Assassin (2023) y la trilogía Detective Knight (2022–2023), se implementaron estrategias especiales para permitirle seguir frente a las cámaras. Según The Daily Beast, la reducción de sus diálogos y el uso de un auricular, a través del cual un amigo cercano le dictaba sus líneas, fueron algunas de las medidas que se adoptaron discretamente.

Su condición ya mostraba señales claras: pérdida de memoria, dificultades de lenguaje y episodios de desorientación. Aun así, Willis rodó más de veinte películas de bajo presupuesto en esos años, conocidas en la industria como “geezer teasers”.

El director Jesse V. Johnson, quien trabajó con él en White Elephant, recordó con dolor aquel periodo: “Estaba claro que no era el Bruce que recordaba”, declaró a Los Angeles Times.

Johnson también relató que debía programar sus escenas antes del almuerzo para evitar agotarlo y que, en medio de un rodaje, Willis llegó a preguntar: “Sé por qué están aquí, y sé por qué están aquí, pero ¿por qué estoy yo aquí?“.

En Out of Death, el director Mike Burns tuvo que reducir cinco páginas del guion a pocos días de iniciar el rodaje, mientras que en Hard Kill miembros del equipo reportaron un incidente de seguridad cuando Willis disparó erróneamente un arma con balas de fogueo.

Aunque algunos productores intentaron minimizar esos episodios, más de veinte personas que trabajaron con él confirmaron la preocupación por su estado.

La familia del actor anunció en 2022 que padecía afasia, y en 2023 confirmaron la evolución de la enfermedad a demencia frontotemporal, un trastorno neurodegenerativo que afecta el lenguaje, la conducta y la memoria. Desde entonces, Willis se retiró de la vida pública, mientras Emma Heming y sus hijas comparten esporádicas actualizaciones sobre su estado.

Para protegerlo, su equipo limitó sus jornadas de filmación a cuatro horas diarias y utilizó dobles en las escenas de acción. Aunque en algunos rodajes lograba mostrar destellos de su talento, en otros momentos parecía completamente desconectado de la realidad.

En The Unexpected Journey, Heming no solo expone los sacrificios que implicó mantener a Willis activo en sus últimos años de carrera, sino que también ofrece un testimonio dirigido a otros cuidadores.

“Realmente escribí el libro que desearía que alguien me hubiera entregado el día que recibimos el diagnóstico. No es una autobiografía, es una guía de autoayuda para quienes cuidan, escrita para acompañar tanto en el dolor como en la sanación”, expresó en un post de Instagram.

Con este proyecto, la esposa del actor busca dar voz a miles de familias que atraviesan el mismo camino, mientras el mundo recuerda a Bruce Willis no solo como la estrella de Duro de matar, sino como un hombre que enfrentó con valentía uno de los capítulos más duros de su vida.