Travis Kelce habla de su romance con Taylor Swift y de cómo dejó atrás su faceta de 'chico fiestero'

El jugador de fútbol americano Travis Kelce compartió detalles de su relación con la cantante, su cambio personal y sus planes después del fútbol americano.

El reconocido jugador de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, ofreció una entrevista para la revista GQ en la que abordó aspectos íntimos de su vida, desde su noviazgo con Taylor Swift hasta su transición a una etapa más madura fuera de los estereotipos que lo etiquetaban como "chico fiestero".

Kelce reconoció que, tras la última derrota en el Super Bowl contra los Eagles de Philadelphia, su atención se desvió hacia proyectos fuera del campo, como su exitoso pódcast junto a su hermano y el festival musical "Kelce Jam". Sin embargo, aseguró que su motivación por el deporte está más viva que nunca, incluso en el año final de su contrato.

Puede interesar: Taylor Swift anuncia su duodécimo álbum en 'pre-preventa'

El jugador explicó que busca alejarse de la imagen fiestera que marcó sus primeros años en la liga y que ahora se enfoca en mostrar una versión más estable y profesional de sí mismo.

Sobre su relación con Swift, Kelce destacó que ambos han sabido manejar la constante atención mediática gracias a una comunicación abierta y a valores compartidos. También resaltó la disciplina y autenticidad de la cantante, virtudes que le evocan a su propia madre.

Con la mirada puesta en el presente y sin descartar proyectos futuros en entretenimiento y negocios, Kelce afronta esta etapa con una imagen renovada y el respaldo de una relación que lo impulsa dentro y fuera del campo.