Hombre desafía al mundo caminando desde 1998 para darle la vuelta entera al planeta

Karl Bushby, un exparacaidista británico, lleva más de dos décadas cumpliendo un sueño sin precedentes.

El hombre quiere completar la primera caminata ininterrumpida alrededor del planeta. Desde 1998, su vida se ha convertido en una odisea marcada por retos extremos, detenciones inesperadas, amor en el camino y la hospitalidad de comunidades locales que le han brindado techo y alimento en medio de su travesía.

De acuerdo con el portal The Hull Story, Bushby nunca ha roto la regla que guía su viaje: recorrer cada metro con sus propios medios, ya sea caminando, nadando, trepando o arrastrándose. Esta disciplina férrea lo ha convertido en uno de los exploradores más valientes y resilientes de nuestro tiempo.

Su familia recuerda con especial intensidad su paso por el estrecho de Bering en 2006, una de las pruebas más duras que ha enfrentado. “El estrecho de Bering en invierno es un tren de carga en movimiento de hielo triturado y roto. Hay momentos en los que es necesario nadar entre los témpanos de hielo y luego, una vez que estás sobre ellos, se moverán hacia el norte o el sur más rápido de lo que tú puedes atravesarlos”, explicó su padre Keith en entrevista con The Hull Story.

El camino no ha estado libre de conflictos con las autoridades. En Panamá, por ejemplo, Bushby fue arrestado, trasladado en helicóptero y encarcelado. “Cuando lo arrestaron en Panamá, lo llevaron en un helicóptero y lo metieron en la cárcel. Cuando lo soltaron, tuvo que regresar al lugar donde lo recogieron para poder caminar la distancia de nuevo. No ha fallado ni una yarda”, añadió Keith.

A lo largo de su viaje, Bushby ha enfrentado visados complicados, territorios de guerra, climas extremos y largas temporadas de soledad. Su proyecto, además, ha dependido en gran parte de donaciones, patrocinios y la solidaridad de personas comunes que lo han acogido en su trayecto. En sus inicios, contó con el apoyo económico de sus padres, y con el tiempo aprendió a sobrevivir cargando solo lo esencial en una mochila o un pequeño carrito.

Hoy, se encuentra en Asia Central, avanzando por rutas remotas mientras documenta cada paso a través de redes sociales y su página web oficial. Su meta es completar la expedición a finales de 2026, consolidándose como uno de los pocos aventureros que ha intentado, y está cerca de lograr, recorrer el mundo entero caminando.

Más que un desafío físico, la travesía de Karl Bushby es un testimonio de resistencia humana, disciplina y pasión por explorar los límites del planeta y de sí mismo.