Andrés Calamaro: la verdadera historia y polémicas detrás de Flaca, su himno más recordado

Desde que se subió por primera vez a un escenario a los 13 años, el músico argentino Andrés Calamaro construyó una carrera llena de éxitos, controversias y canciones que marcaron a generaciones enteras. Entre sus clásicos, Flaca ocupa un lugar especial: el tema se transformó en un himno desde su lanzamiento en 1997 dentro del disco Alta Suciedad, pero su origen sigue rodeado de misterio y especulaciones.

Aunque Calamaro nunca confirmó quién fue la musa detrás de la letra, distintos testimonios y coincidencias con su vida personal apuntan a su relación con Mónica García, su entonces esposa. Los periodistas Agustina Larrea y Tomás Balmaceda lo sugieren en su libro Quién es la chica, donde analizan a las mujeres que inspiraron algunas de las canciones más emblemáticas del rock en español.

La pareja se casó en secreto en 1992 en España y Mónica no solo se convirtió en su compañera sentimental, sino también en su manager. El vínculo parecía tan fuerte que ella llegó a tatuarse el nombre de Calamaro en el brazo. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron los conflictos, especialmente cuando García empezó a trabajar junto a Charly García en la producción del álbum Say No More.

En ese contexto, Calamaro sospechó de una supuesta infidelidad entre ambos, algo que Charly desmintió con contundencia en el libro biográfico de Sergio Marchi: “Todo sucedió mucho antes de que llegara a los medios. Say No More salió en 1996, y entonces fue cuando Mónica y yo trabajamos juntos. ¡Es como si lo hubiéramos engañado a Andrés durante tres años! Cuando él estaba perfectamente al tanto de todo y, además, vivía con Mónica en España… ¿Dónde está el engaño?”.

El propio Charly ironizó sobre el asunto y añadió otro detalle en tono sarcástico: “Andrés dijo que yo me había acostado con su mujer, pero, en realidad, quizá alguna vez nos acostamos en la misma habitación o en habitaciones contiguas cuando Mónica me salvó con su tarjeta de crédito aquella vez que me echaron de un hotel en Madrid. Pero de ahí a lo otro… ¡pará un cachito!”.

La tensión escaló aún más cuando un paparazzi fotografió a Mónica asistiendo a un concierto de Charly junto a Mercedes Sosa en el Lincoln Center de Nueva York. Sobre ese episodio, el músico declaró: “Un paparazzi le sacó una foto y ella se hizo mucho problema. Yo le dije que no tenía por qué, y después vi por qué”.

Te puede interesar: Carlos Vives y Grupo Niche hacen historia con una versión salsera de La Tierra del Olvido

Te puede interesar: Cazzu defendida a capa y espada: destacan su fuerza frente al escándalo con Nodal

El distanciamiento entre Calamaro y Charly García llegó a su punto más álgido en 1999, cuando el creador de Los dinosaurios le dedicó un explosivo mensaje en el programa Televisión Abierta, emitido por América: “Calamar asqueroso, ya molestaste demasiado. Te van a matar. Yo no, porque cómo voy a gastar energía en vos… Me leí una revista en la que decís que me vas a pegar nueve piñas, te he visto en la puerta de mi casa con dos seguridades tuyos, el bate de béisbol te lo has tenido que meter en el culo. Niño, en España no te quieren y acá tampoco. Así que, por favor, ve a la iglesia, y tené cuidado de tus amigos, los que se dicen tus amigos y te quieren internar. Y pensá un poco, volvé a hacer las canciones lindas que hacías… Y say no more”.

En paralelo, Flaca ya sonaba en radios de toda América Latina y se consolidaba como uno de los mayores éxitos en la carrera solista de Calamaro. Aunque el artista nunca admitió que la canción estuviera inspirada en Mónica, la coincidencia temporal con la crisis matrimonial hizo que la asociación resultara inevitable.

El propio músico explicó años después en una entrevista con Rolling Stone cómo se gestó la canción desde lo musical: “En Nueva York grabamos con Charley Drayton, que le dio mucho oxígeno invirtiendo la figura del bajo. Allá puse la melodía final. Tiene una estructura muy original, nada estándar para una canción de esta especie, con algún registro de R&B”.

La relación entre Calamaro y Mónica García llegó a su fin en el año 2000. Para entonces, Flaca ya era parte de la historia grande del rock en español. Más allá de las polémicas, el tema refleja la capacidad del artista para convertir experiencias personales en canciones universales que trascienden generaciones.

Hoy, a sus 64 años, Andrés Calamaro sigue vigente con nuevos proyectos y presentaciones en vivo. Su legado, que abarca desde Los Abuelos de la Nada hasta Los Rodríguez y su fructífera carrera solista, demuestra que su influencia no se limita a un puñado de éxitos, sino a una trayectoria que sigue marcando el pulso del rock en español.