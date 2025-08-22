Cazzu defendida a capa y espada: destacan su fuerza frente al escándalo con Nodal

Una de las voces más potentes del trap y el reguetón latino, atraviesa un momento mediático complejo tras la separación con Christian Nodal. Sin embargo, su base de seguidores se ha encargado de recordarle al mundo que su trayectoria y su impacto van mucho más allá de una relación sentimental. “Cuando ella ha levantado la voz, lo ha hecho de una manera muy bonita, y eso es lo que reconocen muchos. Los fans la queremos muchísimo”, afirmó Ana, seguidora de la artista.

La cantante argentina ha construido una carrera marcada por la autenticidad y la innovación. Con éxitos como Maldade$, Nena Trampa y Latinaje, Cazzu no solo consolidó su estilo, sino que llevó el trap a otros territorios musicales, fusionándolo con cumbia, balada y corridos tumbados.

A la par, su libro Perreo abrió un debate necesario en la industria, reivindicando la sexualidad y el empoderamiento femenino como formas de resistencia. “Las mujeres hemos sido juzgadas por mucho tiempo, sin embargo, creo que cuando ella ha levantado la voz, lo ha hecho de una manera muy bonita”, reiteró Ana, destacando que su música incluso le ha servido de refugio en momentos de tristeza.

Las críticas mediáticas no han pasado desapercibidas para los fans, quienes piden mayor sensibilidad hacia Cazzu en un momento en el que equilibra la maternidad con su carrera artística. “Algunas cosas sí se necesitaban preguntarle, porque siempre hay dudas, no solo sobre el bienestar de ella, sino también el de su hija”, opinó Alisson, quien además subrayó: “Ella es la que tiene a Inti y siempre va a velar por su bienestar”.

Por su parte, Christian Nodal reconoció en entrevista con Adela Micha las dificultades de convivir con su hija debido a su agenda laboral: “Demasiadas horas de vuelo y mi agenda está saturada”. La declaración no estuvo exenta de polémica, especialmente porque, tras la publicación, el cantante dejó de seguir a la periodista.

Para muchas seguidoras, la historia de Cazzu resuena en lo personal. María, otra fan consultada, se identificó con su experiencia: “Me veo un poco reflejada en su caso, porque, al igual que ella, soy mamá. A mí también me ha tocado ser madre soltera, sacar adelante a un niño, y no es un trabajo fácil: ser mamá, cantante, trabajadora… Cuando eres mujer, cumples muchos roles”. Además, expresó que la artista ha sido una inspiración para soltar rencores: “Antes pensaba: ‘¡Ay, te odio!’, pero ahora he aprendido a dejarlo ir. Al final, fue su decisión, y debo respetarlo”.

Más allá de los titulares sobre su vida personal, Cazzu continúa siendo un referente artístico y social. Su fuerza, su capacidad de resiliencia y la lealtad de sus seguidores muestran que su historia no se limita a un vínculo amoroso, sino a la construcción de un legado propio en la música y en la representación de las mujeres en la industria.