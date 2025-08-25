Premios Juventud 2025: Influencers latinos nominados a 'Creator del Año'

La edición de este año no solo se distingue por la magnitud de sus nominaciones, sino también por el simbolismo de su sede en Panamá, que refuerza el carácter internacional del evento.

Ciudad de Panamá, Panamá/El talento de los influencers latinoamericanos también será reconocido en los Premios Juventud 2025, en varias categorías, entre ellas Creator del Año.

La edición N° 22 se celebrará por primera vez en la ciudad de Panamá el 25 de septiembre, marcando el primer traslado de la gala fuera de Estados Unidos y Puerto Rico.

Estos premios no solo reconocen a los artistas musicales y actores, sino que también resaltan a los creadores de contenidos, todas aquellas personas que crean videos e imágenes para las redes sociales, marcando tendencias y formando comunidades virtuales.

Entre las categorías que reconocen el trabajo de los influencers destaca Creator del Año y los nominados son:

Doris Jocelyn es una influencer mexicana, quien tiene en TikTok casi 34 millones de seguidores y 6.9 millones en YouTube. Es uno de los referentes del maquillaje artístico en redes sociales, según describe la página web de los Premios Juventud.

El youtuber uruguayo Federico Vigevani, famoso por desafíos, sketches cómicos y blogs de su vida cotidiana. Luego de alcanzar relevancia en las plataformas digitales, también incursiona en la música. Suma en YouTube más de 69 millones de seguidores.

Isabella Ladera, venezolana de origen, pero radicada en Miami, tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram y TikTok, donde sube contenido de moda, maternidad, estilo de vida y muchos otros temas.

Jessica Judith Ortiz, de origen dominicano y conocida también como Jess Judith, tiene más de 4 millones de seguidores en TikTok y 1.5 millones en Instagram, donde habla sobre música, artistas y otros temas como salud mental, su familia y cambios en su vida.

Jorge Chacón, modelo. En su cuenta de TikTok anuncia que “llegó para liberarse de etiquetas”, donde suma 6.5 millones de seguidores. En Instagram sobrepasa el millón de seguidores.

El contenido de sus redes está relacionado con temas como moda, viajes o videos donde plasma libremente su identidad de género.

Las votaciones estarán abiertas desde el 19 de agosto hasta el 1 de septiembre en la página oficial de los galardones: www.premiosjuventud.com/vota.

Para participar, es necesario:

Tener más de 18 años.

Registrarse con un correo electrónico válido.

Seleccionar un talento por cada categoría y subcategoría.

El sistema solo permite un voto por cuenta de correo electrónico. Una vez enviada la elección, la página confirmará la participación con un mensaje de agradecimiento.

La edición de este año no solo se distingue por la magnitud de sus nominaciones, sino también por el simbolismo de su sede en Panamá, que refuerza el carácter internacional del evento. La combinación de música, cultura y juventud augura una noche llena de sorpresas y momentos memorables.

Con la presencia de los nombres más influyentes de la música latina y la posibilidad de que los fans decidan quién se lleva el galardón, Premios Juventud 2025 se perfila como una de las ceremonias más vibrantes y participativas de los últimos años.

