Premios Juventud 2025: Artistas panameños brillarán en la apertura que rinde homenaje al país

Esta gala promete no solo premiar a los mejores artistas, sino también regalarnos una alfombra roja cargada de brillo, moda, ocurrencias y momentos inolvidables que podrás ver en exclusiva por las pantallas de TVN y TVMAX . Así que prepárate, porque si te encanta la música, los looks extravagantes y la emoción de ver a tus artistas favoritos reunidos en un mismo escenario, este será tu evento del año.

Ciudad de Panamá, Panamá/El talento panameño se apoderará del escenario en los Premios Juventud 2025 el próximo jueves 25 de septiembre. La lista de artistas que rendirán tributo a Panamá incluye a figuras destacadas de diversos géneros musicales, demostrando la riqueza y versatilidad de la música del país.

El ímpetu urbano de Sech y El Boza

El género urbano tendrá una fuerte representación con la participación de dos de sus máximos exponentes: Sech y El Boza.

Sech, uno de los artistas panameños más influyentes a nivel global, no solo está nominado, sino que también presentará su nuevo sencillo, "Novio no".

Por su parte, El Boza, otro de los nominados, regresa a estos premios para deleitar al público con una selección de sus grandes éxitos como "Ella", "Hecha pa' mí", "Orion" y "Yaya".

Leyendas y nuevos horizontes

La gala también será un espacio para el debut de artistas icónicos y bandas emblemáticas que llevarán por primera vez su música a este prestigioso escenario.

Nando Boom, considerado un pionero del reggae en español, hará su debut en los Premios Juventud. Interpretará el legendario tema "Ellos Benia Dem Bow" junto a la artista Natti Natasha.

Los Rabanes, la reconocida banda de rock, también harán su debut en la gran apertura del evento. Rendirán un homenaje a su país con el éxito "Señorita, a mí me gusta su style".

Samy y Sandra Sandoval, conocidos como "Los Patrones de la Cumbia", se unirán por primera vez a esta celebración. Su participación promete una noche llena de ritmo y diversión, llevando la esencia de la cumbia panameña al público internacional.

La presencia de estos talentosos artistas no solo subraya el crecimiento de la música panameña a nivel mundial, sino que también asegura que el próximo jueves 25 de septiembre será una fecha inolvidable para los amantes de la música latina.

Esta es la gala número 22 y se efectuará en el Centro de Convenciones de Amador, antiguo Figali.

Premios Juventud no solo premia el talento y la trayectoria musical, sino que también reconoce la labor filantrópica, el activismo social y el compromiso con la sociedad, especialmente con la juventud.

En días pasados se conocieron parte de los artistas que cantarán en la gala, entre ellos Maluma, Farruko y Camilo.

También se presentarán en la alfombra azul de artistas Morat, Lola Índigo, Grupo Firme, Bad Gyal y el dúo compuesto por Alleh y Yorghaki.

La edición de este año no solo se distingue por la magnitud de sus nominaciones, sino también por el simbolismo de su sede en Panamá, que refuerza el carácter internacional del evento. La combinación de música, cultura y juventud augura una noche llena de sorpresas y momentos memorables.

Con la presencia de los nombres más influyentes de la música latina y la posibilidad de que los fans decidan quién se lleva el galardón, Premios Juventud 2025 se perfila como una de las ceremonias más vibrantes y participativas de los últimos años.