Ministro de Salud descarta, por ahora, creación de patronato para el Hospital Nicolás Solano

Aunque reconoce los beneficios de los patronatos, el ministro Fernando Boyd aclara que el hospital de La Chorrera no cumple con el requisito de ser de tercer nivel.

Las aspiraciones de crear un patronato que administre el Hospital Nicolás A. Solano, en el distrito de La Chorrera, podrían no concretarse en el corto plazo. Así lo dejó entrever el ministro de Salud, Fernando Boyd, quien explicó que este centro médico, al ser de segundo nivel, no califica para este modelo de gestión.

“Entiendo la buena voluntad y a mí me encantan los patronatos. Ojalá que todos los hospitales pudieran tener uno porque ayudan mucho en el desarrollo hospitalario, pero para que un patronato pueda ser accesible a un hospital debe ser de tercer nivel, y el Nicolás Solano es de segundo nivel”, expresó Boyd tras ser consultado sobre la posibilidad.

El titular de Salud reconoció que aún existen áreas por mejorar dentro del hospital, y enfatizó que los cambios no pueden realizarse de forma inmediata. “Hay cosas que debemos mejorar todavía, y no se pueden hacer en un solo día”, subrayó.

La propuesta de establecer un patronato surge en medio de preocupaciones por la calidad del servicio que se brinda en el Nicolás Solano, centro que en los últimos meses ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de pacientes y familiares debido a demoras en la atención, falta de insumos y deficiencias en infraestructura.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud ha reiterado su compromiso con fortalecer los servicios y garantizar una atención de calidad a la población de Panamá Oeste. Sin embargo, la alternativa de implementar un patronato como ocurre en hospitales de tercer nivel como el Hospital del Niño o el Instituto Oncológico Nacional deberá esperar.

El ministro no descartó que, a futuro, con mejoras estructurales y organizativas, se pueda considerar una transición hacia ese modelo. Por ahora, las autoridades apuntan a resolver las deficiencias existentes dentro del marco actual de gestión estatal.

Con información de Ney Castillo