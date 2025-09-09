Analizan fusión de proyectos de ley relacionados a la gestión y operación del Hospital Nicolás Solano

La fusión de estas iniciativas legislativas busca optimizar la gestión del hospital, garantizando una administración más eficiente.

Panamá/La subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Edwin Vergara, inició el análisis de la metodología para tratar dos proyectos de ley que serán fusionados con el objetivo de fortalecer la administración y operación del Hospital Regional Nicolás A. Solano.

El primer proyecto, la Ley 95, propuesto por la diputada Yuzaida Marín, busca crear el Patronato del hospital, fomentando la participación de la comunidad en su gestión y asegurando una atención médica de alta calidad. La iniciativa pretende establecer un marco legal que permita una administración eficiente y autónoma del centro hospitalario.

🔗Puedes leer: Hospital Nicolás Solano al límite: usuarios denuncian largas esperas, falta de recursos y atención deficiente

Por su parte, el segundo proyecto, la Ley 96, presentado por la diputada Patsy Lee, propone la reorganización del hospital, la creación de su patronato y otras disposiciones complementarias. Esta propuesta responde a la creciente demanda de servicios médicos, la necesidad de actualización tecnológica e infraestructura, así como a la mejora de la calidad de la atención y la atención del déficit presupuestario.

“La discusión de estas iniciativas se realizará con la participación de todas las partes involucradas, buscando llegar a un consenso”, indicó el diputado Edwin Vergara.

Además, informó que los interesados tendrán cinco días hábiles para enviar sus propuestas por correo electrónico y contribuir al análisis de los proyectos.

La fusión de estas iniciativas legislativas busca optimizar la gestión del hospital, garantizando una administración más eficiente, participativa y alineada con las necesidades de los pacientes y la comunidad.