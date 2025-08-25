Hospital Nicolás Solano: Abren investigación por caso de adolescente que sufrió una severa quemadura

El hecho que es investigado por la Fiscalía se registró el pasado viernes 22 de agosto durante una limpieza abdominal que recibía el joven tras ser intervenido quirúrgicamente por una apendicitis.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un nuevo caso de posible negligencia médica es investigado por el Ministerio Público.

Este lunes 25 de agosto la Fiscalía Regional de Panamá Oeste informó que, tras reportarse el caso de un joven que sufrió una severa quemadura mientras era atendido en el Hospital Regional Nicolás A. Solano de La Chorrera (HRNAS), ha iniciado una investigación de oficio para determinar la responsabilidad penal.

El hecho que es investigado por la Fiscalía se registró el pasado viernes 22 de agosto durante una limpieza abdominal que recibía el joven tras ser intervenido quirúrgicamente por una apendicitis.

Sin embargo, durante el procedimiento se habría derramado algún tipo de sustancia que provocó una enorme quemadura en casi toda la zona pélvica y su espalda, por la que permanece hospitalizado. El padre del joven aseguró que acudirá al Ministerio Público para presentar la denuncia por lo que le ocurrió a su hijo.

La Fiscalía aseguró que se mantienen las investigaciones a fin de determinar la posible comisión de un delito y garantizar la seguridad jurídica del paciente.

¿Cuál es la versión del hospital?

Desde la dirección médica del HRNAS, ubicado en Panamá Oeste, se informó que se suspendieron los turnos del médico involucrado en el procedimiento. Según el comunicado oficial, la medida se adopta de manera preventiva mientras avanzan las investigaciones correspondientes. Además, el hospital anunció que ya se han iniciado acciones administrativas contra el profesional de la salud.

El director médico de la institución, David Rodríguez, indicó que el joven se encuentra estable y en buen estado.

"Fue evaluado por cirugía plástica. Conversé con los padres, con el joven; ellos tienen derecho de interponer lo que quieran interponer, lógicamente que hay que hacer una investigación para ver lo sucedido, qué fue lo que reaccionó y qué sustancias se utilizaron”, detalló Rodríguez.

El HRNAS aseguró que colaborará plenamente con las diligencias que adelante el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.

Este sería el caso n.º 16 que es investigado por presunta negligencia médica por parte del Ministerio Público. Según detalló el fiscal superior Luis Martínez, 12 de los casos están relacionados con muertes en este centro hospitalario.

Uno de los casos más recientes es el del fallecimiento de Marvin Antonio Rodríguez, de 47 años, ocurrido el pasado 13 de agosto en la sala de urgencias. Posteriormente, se registró el fallecimiento de Laritza Jiménez y sus gemelos, quien también pasó por el cuarto de urgencias del HRNAS y posteriormente fue trasladada al Hospital Santo Tomás, en donde falleció tras dar a luz a sus hijos.

