Hospital Nicolás A. Solano aclara caso de paciente que llegó sin signos vitales

Se dejó claro que el paciente llegó sin vida y no ingresó a urgencias del hospital.

Panamá Oeste/En medio de las especulaciones y sobre las quejas por la mala atención, el hospital Nicolás A. Solano, de La Chorrera, aclaró este sábado que el viernes, alrededor de las 4:50 p.m., un paciente fue trasladado en un vehículo particular hasta el área de urgencias, donde, al ser revisado inmediatamente por el médico de turno, se constató que llegó sin signos vitales.

De acuerdo con el comunicado, se siguieron los protocolos establecidos, notificando al conductor que, al tratarse de una persona fallecida, debía informarse a la Fiscalía Especializada del Ministerio Público para el debido procedimiento.

Sin embargo, la persona que conducía el vehículo decidió retirarse con el cuerpo, sin acatar la recomendación del personal de salud, señala el comunicado.

La institución reiteró que el paciente no ingresó al cuarto de urgencias, ya que lamentablemente llegó sin vida a las instalaciones hospitalarias.

De acuerdo con las autoridades policiales el joven fue interceptado a la altura de Costa Verde, de La Chorrera, quien les explicó que iba a buscar atención privada para su tío. El hoy, occiso residía en Capira.