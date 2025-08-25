Ciudad de la Salud: Autoridades aclaran que no hubo anomalías en identificación de bebé tras prueba de ADN

Ciudad de Panamá, Panamá/El pasado 22 de agosto se registró una situación relacionada con una recién nacida en un hospital del país que generó preocupación en la ciudadanía.

De acuerdo con el director médico de la Ciudad de la Salud, Ricardo Sandoval, los padres de una recién nacida solicitaron una prueba de ADN para despejar dudas sobre la identidad de la bebé.

Sandoval informó que el examen confirmó que la niña sí era hija biológica de los padres que la reclamaban. Agregó que, desde el momento del parto, los bebés están plenamente identificados y acompañados por sus padres.

A su vez, se pudo conocer que, en este caso, se hizo una prueba extraordinaria a petición de los familiares. Pese a ello, el director médico explicó que en ningún momento hubo una anomalía en el procedimiento.

Sandoval indicó que el hospital cuenta con un sistema de doble verificación al momento del nacimiento y durante la hospitalización para garantizar la seguridad de los recién nacidos.

Con información de Heady Leane Morán.