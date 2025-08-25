Hospital San Miguel Arcángel: Darán bebé a madre nicaragüense tras validarse su identidad

La paciente ingresó al hospital junto a su pareja y fue atendida de inmediato, dando a luz a un niño saludable el pasado jueves a la 1:23 p.m., pero no pudo retirar al bebé porque no contaba con su identificación.

San Miguelito/El Hospital San Miguel Arcángel (HSMA) informó este lunes 25 de agosto que la joven nicaragüense que dio a luz la semana pasada podrá finalmente salir con su hijo, luego de presentar la documentación que certifica su identidad.

“Ya la señora logró sus documentos en la embajada que le corresponde. Tenemos prueba fehaciente que certifica que ella es quien dice ser. Con ese documento todo queda arreglado: se le entrega su bebé, va al registro y lo inscribe”, explicó el director médico del HSMA, Rafael De Gracia.

La paciente ingresó al hospital junto a su pareja y fue atendida de inmediato, dando a luz a un niño saludable el pasado jueves a la 1:23 p.m. Tanto la madre como el recién nacido evolucionaron de manera satisfactoria, explicó en su momento De Gracia.

Sin embargo, el director contó que, al momento de recibir el alta, la mujer no pudo retirarse con su hijo porque no contaba con ningún documento que acreditara su identidad.

“El hospital no puede entregar a un niño si la madre no porta identificación, aunque sepamos quién es. Eso es un riesgo y lo que estamos haciendo es proteger al bebé”, indicó De Gracia.

Con la presentación de los papeles oficiales, el centro hospitalario confirmó que la madre será dada de alta junto a su hijo en las próximas horas.

Más temprano, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que, por ley, el bebé no puede ser entregado hasta que se verifique plenamente que la mujer es la madre biológica.

“Cada persona tiene que ser muy bien identificada porque, si no, esto se presta para muchos problemas. Por ejemplo, puede ser hasta la venta de niños y de órganos. Para nosotros esto es muy importante y hay que prestarle mucha atención”, advirtió el ministro.

No obstante, aclaró que a la mujer se le permitió ingresar con todas las facilidades al área neonatal para ver y amamantar al bebé.

“Nosotros siempre estamos abogando porque el consumo de la lactancia por el niño se prolongue lo más posible. Nosotros no podemos evitar, ni queremos evitar, que eso ocurra”, añadió.

Información en desarrollo de Kayra Saldaña