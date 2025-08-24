Hospital San Miguel Arcángel | Defensor del Pueblo respalda decisión: 'Imaginen un registro con error en el nombre de la madre'

El defensor enfatizó que, tras una verificación realizada por la Dirección de Asuntos Internacionales de la Defensoría, se constató que el estatus migratorio de la joven no ha sido ni será relevante en este caso .

Panamá/El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, salió este domingo en defensa de la decisión adoptada por el Hospital San Miguel Arcángel (HSMA) respecto al caso de una joven nicaragüense de 24 años que denunció en redes sociales que no le entregaban a su bebé tras dar a luz en ese centro hospitalario.

Leblanc explicó que, jurídicamente, la maternidad está garantizada por el parto, pero advirtió que para el registro de nacimiento y la entrega del neonato es indispensable presentar la documentación de identidad de la madre. “Imaginen un registro con error en el nombre de la madre: ¿las miles de situaciones legales, administrativas o de seguridad que se podrían generar?”, señaló en su cuenta de X.

El defensor enfatizó que, tras una verificación realizada por la Dirección de Asuntos Internacionales de la Defensoría, se constató que el estatus migratorio de la joven no ha sido ni será relevante en este caso. “La atención médica y la protección del menor se brindaron según hemos podido constatar”, recalcó.

En el caso del Hospital San Miguel Arcángel: “Mater semper certa est; pater est quem nuptiae demonstrant” – la maternidad está jurídicamente garantizada por el parto. No obstante, para el registro de nacimiento y la entrega del neonato, es fundamental presentar el documento de… — Eduardo Leblanc Jr. (@eleblancg) August 24, 2025

El director médico del HSMA, Rafael De Gracia, aclaró que la paciente ingresó al hospital junto a su pareja y fue atendida de inmediato, logrando dar a luz a un niño saludable el pasado jueves a la 1:23 p.m. Tanto la madre como el recién nacido evolucionaron satisfactoriamente.

Sin embargo, al momento del alta médica, la mujer no presentó ningún documento que acreditara su identidad, lo que impidió que pudiera retirarse con su hijo. “El hospital no puede entregar a un niño si la madre no porta identificación, aunque sepamos quién es. Eso es un riesgo y lo que estamos haciendo es proteger al bebé”, explicó De Gracia.

El funcionario también cuestionó la difusión de información parcial en redes sociales. “Es muy lamentable que medios digitales irresponsables difundan información sin comprobar los hechos, porque esto daña a la salud pública y genera desinformación”, dijo.

De Gracia agregó que en estos casos los pacientes extranjeros deben gestionar en la Dirección de Migración o en su consulado un documento que certifique su identidad, lo que permite retirar legalmente al recién nacido.

La joven nicaragüense, quien expresó sentirse afectada por lo sucedido, informó que el próximo lunes acudirá a la Embajada de Nicaragua junto a su pareja para tramitar la documentación necesaria y reclamar a su hijo conforme a los procedimientos legales.