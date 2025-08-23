Hospital San Miguel Arcángel aclara polémica sobre joven extranjera y su hijo recién nacido

San Miguelito, Panamá/El director médico del Hospital San Miguel Arcángel, Rafael De Gracia, aclaró la situación de una joven nicaragüense de 24 años que denunció en redes sociales que no le entregaban a su bebé tras dar a luz en este centro hospitalario.

De Gracia explicó que la paciente llegó junto a su pareja y fue atendida de inmediato por el personal médico, logrando dar a luz a un niño saludable el pasado jueves a la 1:23 p.m. Tanto la madre como el recién nacido evolucionaron satisfactoriamente tras el parto.

Sin embargo, al momento del alta médica, la mujer no presentó ningún documento que acreditara su identidad, lo que impidió que pudiera retirarse con el bebé. “El hospital no puede entregar a un niño si la madre no porta identificación, aunque sepamos quién es. Eso es un riesgo y lo que estamos haciendo es proteger al bebé”, subrayó el director médico.

El caso generó polémica en redes sociales luego de que circulara un video donde la joven explicaba su situación, lo que obligó al hospital a salir al paso y aclarar lo ocurrido.

“Es muy lamentable que medios digitales irresponsables difundan información sin comprobar los hechos, porque esto daña a la salud pública y genera desinformación”, señaló De Gracia.

El director del hospital añadió que, en estos casos, los pacientes extranjeros deben acudir a la Dirección de Migración o a su consulado para obtener un documento que certifique su identidad y así poder reclamar al recién nacido legalmente.

La joven, que dijo sentirse afectada por lo sucedido, informó que el próximo lunes se presentará en la Embajada de Nicaragua junto a su pareja para tramitar la documentación necesaria y poder retirar a su hijo conforme a los procedimientos legales.

Con información de Luis Carlos Velarde.