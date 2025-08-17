Ministerio Público avanza con las investigaciones por el fallecimiento de una infante en Veraguas

Veraguas/El Ministerio Público informó que continúan las investigaciones en torno al fallecimiento de una niña de cinco meses en Calobre, provincia de Veraguas.

De acuerdo con una funcionaria de la institución, el cuerpo de la pequeña permanece en la morgue del Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, a la espera de la necropsia que determinará las causas de su muerte.

Como parte de los actos de investigación, se han tomado entrevistas no solo a los familiares más cercanos, sino también a funcionarios del sistema de salud que tuvieron contacto con la bebé durante la emergencia. Entre las declaraciones recogidas figuran las de la madre de la infante, una tía, el conductor de la ambulancia y la paramédico que le brindó los primeros auxilios en el traslado.

Las autoridades reiteraron que el caso se mantiene bajo investigación y que los resultados de la necropsia serán clave para esclarecer los hechos.

Según el reporte oficial, la niña ingresó al Centro de Salud Arístides Vallester el pasado 8 de agosto con síntomas de vómito y diarrea. Fue atendida a las 9:40 a.m. por medicina general, presentando signos de deshidratación, abdomen blando y actitud quejumbrosa.

La directora médica de la instalación, Esthepany de La Rosa, explicó que tras la evaluación se recomendó canalizar a la paciente y mantenerla bajo observación médica.

Sin embargo, el padre se negó, alegando que la menor había sido tratada previamente por un curandero, estaba “ojeada” y no podía ser “pullada”.

Pese a los esfuerzos del personal por convencerlo, el padre decidió no autorizar el procedimiento, por lo que se recetaron medicamentos por vía oral y se recomendó regresar al centro de salud si los síntomas persistían. También se explicó el proceso de relevo de responsabilidad, el cual no fue firmado por los padres, aunque retiraron los medicamentos recetados en la farmacia.

A raíz de este hecho se recordó el procedimiento establecido en el artículo 33 de la Ley 285 de 2022, que faculta a los centros de salud, públicos o privados, a intervenir de manera inmediata en casos de riesgo para la vida o integridad de un niño, incluso si los padres o tutores se niegan. En tales situaciones, los servicios de salud deben activar de inmediato a la Policía de Niñez y Adolescencia y adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida del menor.

Información de Ney Castillo