Defensoría del Pueblo exige investigaciones tras fallecimiento de menor en Veraguas

Veraguas/La Defensoría del Pueblo de Panamá expresó su profundo pesar por el fallecimiento de una niña en el distrito de Calobre, provincia de Veraguas, y solicitó que se realicen investigaciones exhaustivas sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

La institución extendió sus condolencias a la familia y destacó que la pérdida de una vida infantil constituye una tragedia que interpela a toda la sociedad.

Según información preliminar, la menor recibió atención y orientación médica, pero no se habría procedido con hospitalización o tratamiento urgente, a pesar de lo que establece el artículo 33 de la Ley 285 de 2022, que faculta a los centros de salud, públicos o privados, a intervenir de manera inmediata en casos de riesgo para la vida o integridad de un niño, incluso si los padres o tutores se niegan. En tales situaciones, los servicios de salud deben activar de inmediato a la Policía de Niñez y Adolescencia y adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida del menor.

La Defensoría recordó que la ley reconoce a los padres y tutores como responsables de la salud y bienestar de sus hijos, y que este deber no puede ser sustituido por creencias, costumbres o prácticas contrarias a la preservación de la vida.

La institución expresó su preocupación por la presunta intervención de un supuesto “curandero”, cuya actuación deberá ser investigada por las autoridades competentes, y advirtió que la omisión de auxilio o permitir que se exponga a una niña a prácticas sin respaldo científico puede acarrear responsabilidad penal.

“Ninguna creencia, costumbre o tradición puede justificar la privación de un derecho fundamental, y menos aún el derecho a la vida de una niña”, enfatizó la Defensoría, recordando que la Constitución, la Ley 285 de 2022 y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Panamá establecen que el interés superior del niño prevalece en cualquier circunstancia.

La institución solicitó al Procurador General de la Nación que ejerza las acciones penales correspondientes contra los padres y el supuesto curandero, y al Ministerio de Salud que investigue la aplicación de los protocolos médicos y hospitalarios en este caso.

Así mismo, confirmó que ya ha presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.