Vandalizan el Colegio Secundario La Peña en Veraguas

Santiago de Veraguas/El Colegio Secundario La Peña, ubicado en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, fue víctima de actos vandálicos, según denunciaron las autoridades educativas del plantel.

No solo fueron dañadas las luminarias del centro educativo, sino también los vidrios de varios vehículos que se encontraban en el lugar.

Melitón Ramos, director del plantel, informó que acudió al Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente. Posteriormente, peritos llegaron a las instalaciones y constataron los daños ocasionados.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y esclarecer el motivo detrás de este hecho. Ramos señaló que, en los 23 años que lleva en este plantel, no se había registrado un incidente de esta naturaleza.

El Colegio Secundario La Peña es uno de los centros educativos más representativos de la región, con una población estudiantil que supera los 1,000 alumnos.

El plantel ha sido sede de importantes actividades culturales, científicas y deportivas de la provincia. Por su trayectoria y la cantidad de estudiantes que atiende, el daño causado por este acto vandálico ha generado preocupación tanto en la comunidad educativa como en los padres de familia, quienes piden reforzar las medidas de seguridad.

Con información de Ney Abdiel Castillo