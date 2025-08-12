Una persona cayó a las vías del Metro de Panamá en Vía Argentina

La persona habría resultado con golpes leves, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Santo Tomás para recibir atención médica.

ciudad de panamá/La mañana de este martes, la operación de la Línea 1 del Metro de Panamá resultó afectada tras una incidencia que se registró en los rieles de la estación Vía Argentina.

De acuerdo con información compartida por el Cuerpo de Bomberos de Panamá, una persona cayó en las vías del Metro de Panamá, en la estación Vía Argentina, lo que provocó la interrupción momentánea del servicio en este punto.

La persona habría resultado con golpes leves, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Santo Tomás para recibir atención médica.

De acuerdo con el coronel Ángel Delgado, se trató de una mujer de aproximadamente 53 años de edad.

"Personal de la Dirección Nacional de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (Doexbure) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá actuó de inmediato, logrando rescatar al adulto y trasladarlo en ambulancia privada a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada", detalla un comunicado.

La situación provocó la suspensión del servicio en la estación Vía Argentina por término de una hora, desde las 7:50 a.m. cuando se reportó la incidencia, hasta pasadas las 8:50 a.m., cuando pudo ser subsanada, afectando la movilización de las personas que utilizan este importante medio de transporte en la ciudad.

La rápida intervención de los bomberos, sumada a la coordinación con otras unidades, permitió minimizar riesgos y garantizar la seguridad de los pasajeros. Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones demuestran el compromiso y la eficacia de los equipos de emergencia ante situaciones críticas.