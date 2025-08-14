Mantenimiento eléctrico suspende operaciones de dos plantas potabilizadoras en Veraguas

El Idaan reiteró el llamado a los usuarios de las áreas afectadas a racionalizar el uso del agua almacenada durante el tiempo que duren las labores.

Vaeraguas/Las plantas potabilizadoras de Santiago y San Francisco, en la provincia de Veraguas, se encuentran fuera de servicio este viernes debido a trabajos de mantenimiento eléctrico, lo que ha dejado sin suministro de agua potable a unos 3,500 usuarios en el distrito de San Francisco.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) había anunciado previamente la suspensión, con el fin de que la población tomara las previsiones necesarias. Los trabajos que se realizan en ambas instalaciones son parte de las adecuaciones eléctricas que también se desarrollan en la planta potabilizadora de Santiago.

Es lo que estamos esperando, es lo que se prevé, que ya podamos estar reiniciando operaciones aproximadamente a las 4:00 de la tarde”, indicó Aldo Vásquez director del Idaan en esa provincia.

Además de las plantas de Santiago y San Francisco, una tercera instalación en la provincia, la planta potabilizadora de Santa Fe, también forma parte del plan de trabajos eléctricos. No obstante, en esta última se instaló una planta eléctrica que le permite mantenerse en funcionamiento, evitando así la interrupción del servicio en esa zona.

El Idaan reiteró el llamado a los usuarios de las áreas afectadas a racionalizar el uso del agua almacenada durante el tiempo que duren las labores, y recordó que estas mejoras son necesarias para garantizar un suministro más estable y seguro en el mediano plazo.

Con información de Ney Castillo