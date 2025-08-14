¡En el limbo! Mulino se deslinda del proyecto puerto de Aguadulce: 'no es un compromiso del Estado'

Aclaró que este es un 'puerto privado' y no es un compromiso del Estado, por lo que aún no existe fecha para iniciar el proceso de licitación.

La construcción de un puerto en Aguadulce que contribuya con el desarrollo logístico y económico de la región central del país empieza nuevamente a tomar tintes de 'sueño' para los locales que reclaman que esta propuesta finalmente se convierta en una realidad.

Pese a que el gobierno anterior aprobó la Ley 309 de 2022, que crea el régimen especial para el desarrollo de un Área Económica Especial (AEEA) y una Terminal Portuaria Multipropósito, la misma que fue reglamentada bajo el Decreto Ejecutivo N.º 6 del 18 de marzo de 2024, el presidente José Raúl Mulino no dio mayores luces sobre el desarrollo de esta terminal portuaria.

"No es un compromiso del gobierno panameño hacer licitaciones, ni hacer obras. Yo lo apoyo, es un gran proyecto si se llega a hacer", expresó Mulino al cuestionársele sobre el arranque del mismo.

Mulino explicó que la persona designada como gerente del proyecto renunció, por lo que en las próximas semanas se realizará un nuevo nombramiento. Aclaró, además, que se trata de un puerto privado, sin compromiso directo del Estado, y que aún no hay fecha para iniciar el proceso de licitación.

El pasado 24 de julio, en esta misma conferencia de prensa semanal, el mandatario habló sobre el desarrollo portuario que requiere el país para aprovechar la plataforma logística y la ampliación del Canal, no obstante, parece que esto solo aplica a la ciudad de Panamá.

En aquel día, Mulino afirmó que le está “pisando el acelerador” a la Autoridad del Canal de Panamá para que se concrete la licitación del esperado puerto de Corozal. También calificó la construcción del nuevo puerto en el Pacífico como una “necesidad urgente”.