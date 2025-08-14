Especialista llama a reforzar la inteligencia emocional en niños para frenar el bullying

Ciudad de Panamá/Ante el aumento de casos de bullying en los centros educativos del país, la psicopedagoga Alicia Castillo explicó que una de las formas de identificar si se trata o no de un caso de acoso escolar es que el niño, niña o adolescente sea violentado física o verbalmente de forma prolongada, ya que si solo fue un solo día en que recibió una ofensa, no se considera bullying.

¿Cómo se puede identificar esto? La especialista sugirió realizar observaciones conductuales y analizar el entorno del grupo, además de revisar las conversaciones de WhatsApp y ver si existen mensajes de odio o amenazas que esté recibiendo el estudiante. De igual forma, conocer el consumo en redes sociales es una forma de conocer cómo está la psique y si hay algún comportamiento del que preocuparse.

“No todo es bullying, también tenemos que darles herramientas emocionales a nuestros hijos para saber manejar el acoso. El acosador acosa hasta que se le permite”, puntualizó.

En las situaciones donde el niño o adolescente se restrinja de comentar a los padres de familia o profesores lo que está ocurriendo, existen algunas conductas determinantes; entre estas, el aislamiento, la inapetencia o, por el contrario, la ansiedad de comer mucho, que deje de hablar o pase encerrado en su habitación.

Además, recomendó a los padres o acudientes a siempre estar abiertos a conversar sin reproches, y si aun así el joven o niño no quiere comentar sobre lo que le está ocurriendo, se debe buscar ayuda de un experto para enfrentar la situación.

“Siempre escuchar lo que ellos dicen, así sea el mínimo detalle. También hay que escuchar las dos versiones, así que vamos a dialogar y ver qué realmente está pasando”, recomendó.

Castillo resaltó la importancia de la docencia emocional para que todo aquel que enfrenta algún tipo de bullying pueda tener las herramientas para frenar ese tipo de conductas. Añadió que usualmente los acosadores son jóvenes que carecen de atención, y al sentirse solos, tienen esa necesidad de hacer daño a otros para que estén igual que él y de esta forma ganar poder o superioridad frente a otros.

“Yo me gano más al muchacho con empatía, con dulzura, con una escucha activa, que con aislarlo, porque precisamente eso es lo que ellos buscan: atención, aceptación, ser escuchados”, explicó.

La psicopedagoga recomienda a los padres de familia estar anuentes ante cualquier conducta inusual que puedan presentar los hijos, y a integrarse más en la vida social de los pequeños, ya que los dispositivos electrónicos están llenando esos espacios.