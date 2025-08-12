Minsa informa de muerte de menor en Veraguas; indican que fue tratada previamente por un curandero

El Minsa reiteró la importancia de acudir a centros de salud y cumplir con los tratamientos prescritos por profesionales.

El Ministerio de Salud (MINSA) informó este viernes sobre el fallecimiento de una menor procedente de la comunidad de Pandura, corregimiento de Chitra, distrito de Calobre, provincia de Veraguas.

Según el reporte oficial, la niña ingresó al Centro de Salud Arístides Vallester el pasado 8 de agosto con síntomas de vómito y diarrea. Fue atendida a las 9:40 a.m. por medicina general, presentando signos de deshidratación, abdomen blando y actitud quejumbrosa.

La directora médica de la instalación, Esthepany de La Rosa, explicó que tras la evaluación se recomendó canalizar a la paciente y mantenerla bajo observación médica. Sin embargo, el padre se negó, alegando que la menor había sido tratada previamente por un curandero, estaba “ojeada” y no podía ser “pullada”.

Pese a los esfuerzos del personal por convencerlo, el padre decidió no autorizar el procedimiento, por lo que se recetaron medicamentos por vía oral y se recomendó regresar al centro de salud si los síntomas persistían. También se explicó el proceso de relevo de responsabilidad, el cual no fue firmado por los padres, aunque retiraron los medicamentos recetados en la farmacia.

El jefe regional de Epidemiología, Ricardo Chong, hizo un llamado a los padres de familia para que sigan las indicaciones del personal médico.

“La medicina tradicional o los curanderos no cuentan con la idoneidad requerida para la atención o brindar tratamiento a las personas” advirtió.