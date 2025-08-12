Ministra Molinar sale al paso de críticas por baja ejecución presupuestaria en educación

La titular asegura que su ejecución es "bastante buena" y anunció que hará una conferencia de prensa para explicar el tema.

Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, reaccionó a las críticas que han surgido en torno a lo que se ha denominado baja ejecución presupuestaria, tomando en cuenta que desde el 2024 se le está asignando el 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Explicó que ese número no es del todo real, ya que el presupuesto que está utilizando actualmente el Ministerio de Educación se ha formulado en base a los recursos disponibles por parte del Estado para invertir en educación.

Hay que entender el presupuesto. Yo, próximamente, con el ministro del MEF [Felipe Chapman], vamos a hacer una conferencia de prensa para explicarlo. Hay que hacer un ejercicio de realismo porque eso del 7 %, como lo dijo el presidente [José Raúl Mulino], no existe. No existe esa cantidad de dinero y, para lo que existe, nuestra ejecución es bastante buena”, dijo.

Señaló que en educación la mayoría de los proyectos son de gran envergadura y, para que se reflejen en la ejecución presupuestaria, deben estar terminados y pagados. Añadió que muchos proyectos iniciados el año pasado no se pueden concluir en apenas seis meses.

Las declaraciones de la ministra se dieron durante la inauguración del foro del Congreso Actualización, innovación y compromiso: pilares para una educación integral. En este evento, la ministra reiteró su posición de que no es necesaria la extensión del año escolar —como recomendaron algunos gremios internacionales— porque, a su juicio, es una estrategia que nunca ha dado los resultados esperados.

Mulino pide esperar a diciembre para evaluar resultados

El pasado 31 de julio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió en su conferencia de prensa semanal a las quejas sobre la baja ejecución del presupuesto de inversión en varios ministerios clave, cuando ya ha transcurrido más de la mitad del año.

“No veo mayor problema con eso”, respondió el mandatario, al tiempo que pidió que la evaluación sobre la ejecución presupuestaria se realice en diciembre, cuando concluya el año fiscal.

Mulino señaló que la ejecución parcial no refleja lo que ocurrirá al cierre del ejercicio. “La ejecución de hoy no tiene nada que ver con la que va a terminar siendo en diciembre”, aseguró.

El mandatario también criticó que al Meduca se le asignara un presupuesto que consideró “inalcanzable”, equivalente al 7 % del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que, según dijo, fue aprobada en 2023 por presiones políticas. “Ese porcentaje no es una fuente real de medición; el presupuesto debe calcularse sobre los ingresos del Estado, no sobre el PIB”, advirtió.

Insistió en que los ministerios tienen programas de ejecución en marcha, como en el caso del MOP con proyectos viales, y recordó que su equipo de gobierno revisa periódicamente el avance del gasto. “Yo tengo un seguimiento muy rígido respecto de estos temas con todo el gabinete. Los presupuestos no son para ahorrar, sino para gastar en los rubros que dice el mismo”, enfatizó.

Con información de Jorge Quirós.