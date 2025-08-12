Residentes de Villas de Llano Marín, Penonomé reciben alivio temporal ante crisis de aguas residuales

Penonomé/Luego de las múltiples quejas de los residentes de Villas de Llano Marín, en el distrito de Penonomé, quienes ya no soportaban los malos olores de las aguas residuales que salían directamente de las alcantarillas de la barriada, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) aplicó un paliativo para, al menos, liberar las aguas que se mantenían estancadas en las tuberías.

Sin embargo, se trata únicamente de una medida temporal con el objetivo de disminuir una problemática que lleva mucho tiempo afectando a esta comunidad, donde los vecinos ya no podían permanecer ni en el portal de sus viviendas.

Luciano Bejerano, residente de la barriada, indicó que “se está funcionando la parte de adentro para ver si, por lo menos, podemos pasar el agua hacia la planta de tratamiento. Pero esta agua no va a seguir… no va a ser tratada, esta agua va directamente al río. Por eso le decimos que es un paliativo y no tener ese reguero de excremento como lo teníamos durante todo un mes completo”.

Por su parte, Arcenio González, director regional del Idaan en esa área, manifestó que “dentro de la planta de tratamiento nosotros no podemos hacer ningún trabajo porque es privada; la planta es responsabilidad de la promotora, y estamos trabajando fuera, en las líneas, haciendo todo lo que podemos para apoyar a la comunidad. Pero, sin embargo, este es un tema de mantenimiento de la planta y ellos tienen que hacerse cargo de eso”.

La queja fue expuesta por los residentes a TVN Noticias, medio a través del cual se dio seguimiento a esta problemática. No obstante, la solución implementada por el Idaan es solo un paliativo, ya que el trabajo de fondo debe realizarse en conjunto con la promotora, tal como lo manifestó el director provincial del Idaan. Al menos, se ha logrado liberar parcialmente las aguas residuales que permanecían colapsadas en los drenajes.

Con información de Nathali Reyes.