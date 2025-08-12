Ministerio de Desarrollo Agropecuario alerta sobre compra de reses sin registros

Según informes, muestran que hay 500,000 reses no registradas en la plataforma digital de trazabilidad.

Veraguas/En la provincia de Veraguas, se llevó a cabo una reunión entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), a través de la Dirección Regional de Veraguas, y ganaderos con el objetivo de explicarles la plataforma digital de trazabilidad.

Esta plataforma, la cual ha sido impulsada por las autoridades, señala que es muy importante que se mantenga en Panamá, ya que les brindará información de las reses que están comprando que han estado vinculadas a brotes, rabia paralítica bovina, tuberculosis, brucelosis o al gusano barrenador.

“Es muy indispensable porque hoy en día los comercios internacionales exigen que los países generen confianza a través del sistema de trazabilidad para tener conocimiento correcto del origen y destino”, expresó Eber Hernández, del programa de Seguridad Agropecuaria del Mida. Sin embargo, en Panamá se cuenta con más de 800,000 eventos de movilización establecidos en los registros del sistema Trazar Agro Panamá.

Durante esta actividad se dio a conocer a los ganaderos que cuando se realizan compras de este animal, es producto también de uso pecuario.

El agroganadero nacional es de 1 millón 600,000 reses y el registro nacional que se mantiene es de 1 millón 100,000.