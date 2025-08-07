Más de $30 mil por kilo de cafe Geisha, Panamá rompe récord mundial en subasta internacional

Un lote de café Geisha de Hacienda La Esmeralda alcanzó el precio récord de $30,204 por kilogramo.

Ciudad de Panamá/Panamá sigue consolidando su liderazgo en el mundo del café de especialidad. La Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) anunció que anoche concluyó la esperada subasta internacional Best of Panama 2025 con un hito histórico: un lote de café Geisha de Hacienda La Esmeralda alcanzó el precio récord de 30,204 dólares por kilogramo, rompiendo todos los registros previos en la historia del café a nivel mundial.

El evento, que reunió a compradores de todas partes del mundo, dejó otro dato contundente: 30 de los 50 lotes subastados superaron los $1,000 por kilo, una marca sin precedentes que refuerza el posicionamiento de Panamá como el país productor de los cafés más finos del planeta.

Durante la extensa jornada de pujas y repujas, los compradores internacionales no solo competían por adquirir los mejores granos, sino también por ser parte de un fenómeno de calidad y prestigio que ha venido construyéndose por décadas. El resultado refleja el creciente reconocimiento global hacia el café panameño, especialmente el de variedades como el Geisha, célebre por su perfil sensorial excepcional.

🔗Te puede interesar: Panamá lanza Plan Nacional del Café Robusta en Expo Café Mipyme 2025

“Este resultado es testimonio del compromiso, la excelencia y la reputación global que ha construido el café panameño”, declaró Ricardo Koyner, presidente de SCAP.

La hazaña no solo representa un orgullo nacional, sino también un impulso económico y comercial para el sector cafetalero del país.

Según SCAP, este logro beneficia directamente a productores de todos los tamaños y regiones, abriendo nuevas oportunidades en el competitivo mercado del café de especialidad.

Además, el resultado reafirma que el café panameño ha encontrado un lugar en el mercado global de lujo, al igual que el vino o productos gourmet de alto prestigio, donde factores como el origen, el proceso de cultivo, la historia y la excelencia son altamente valorados por los consumidores más exigentes.