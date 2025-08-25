Cuando el juego se convierte en tragedia: joven de 17 años muere tras enfrentarse a un duelo de ‘pechito’

Este no ha sido el único incidente en el que un joven pone en riesgo su salud producto de este juego.

Chiriquí/Un juego entre adolescentes en el sector de Rincón Largo en el distrito de Dolega terminó en tragedia luego de que uno de estos jóvenes recibiera un golpe en el pecho que le provocó una afectación cardíaca que le causó la muerte antes de llegar al Hospital Regional Rafael Hernández del distrito de David, en la provincia de Chiriquí.

“Lo que inició como una festividad de amigos se convirtió en una tragedia”, comentó uno de los residentes.

La situación ocurrió durante una fiesta, cuando un grupo de jóvenes decidió jugar al llamado “pechito”, que consiste en darse golpes en el pecho para comprobar quién resiste más. Lamentablemente, un adolescente recibió un impacto tan fuerte que le causó lesiones graves y, antes de llegar al hospital, murió.

Los vecinos y familiares de este adolescente dijeron estar consternados y acongojados por esta situación acontecida e hicieron el llamado para que se eviten este tipo de juegos entre compañeros, que ponen en riesgo sus condiciones de salud.

“Él se crió con nosotros aquí en el barrio, era un muchachito muy decente y cariñoso. Esto nos sirve como ejemplo a nosotros los padres para que nuestros hijos reflexionen y utilicen diferentes juegos para divertirse de forma sana”, lamentó el señor Edelmiro Gutiérrez, residente de la comunidad.

El Ministerio Público inició una investigación por este hecho y se está en la etapa de establecer las condiciones de la causa de la muerte de forma legal, tras la práctica de la autopsia que se debe estar efectuando en las próximas horas.

En septiembre del año 2024, un joven de 15 años fue diagnosticado con encefalopatía hipóxica, debido a un golpe en el pecho que le detuvo el corazón y que recibió en su colegio.

Información de Demetrio Ábrego

