Hospital del Niño suspenderá cirugías electivas a partir del martes 26 de agosto ¿Qué ocurre?

Sin embargo, aclararon que el resto de los servicios en las diferentes áreas se mantendrán de manera regular, incluyendo las cirugías de urgencia, los procedimientos ambulatorios y las cirugías que se generen dentro de hospitalización.

Ciudad de Panamá/ La dirección médica del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel informó este lunes 25 de agosto que, a partir del martes 26 de agosto y hasta nuevo aviso, quedarán suspendidas las cirugías electivas y todos los procedimientos que requieran hospitalización.

De acuerdo con la institución, la medida obedece al incremento de casos respiratorios reportados en el hospital y busca preservar la seguridad de los niños y del personal de salud.

Sin embargo, aclararon que el resto de los servicios en las diferentes áreas se mantendrán de manera regular, incluyendo las cirugías de urgencia, los procedimientos ambulatorios y las cirugías que se generen dentro de hospitalización.

“Agradecemos la comprensión de la población y ofrecemos disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar”, manifestó la institución.

¿Qué es una cirugía electiva?

Se trata de intervenciones quirúrgicas que los pacientes necesitan realizarse, pero no en forma inmediata. La palabra "electiva" hace referencia a un procedimiento quirúrgico que, a diferencia de una cirugía de emergencia, se planifica con tiempo.

Algunas de las cirugías electivas más frecuentes en niños pueden ser la cirugía estética, reparación del labio fisurado, implantación de tubos de ventilación en los oídos, extracción de las amígdalas, reparación de hernias, cirugía de testículo no descendido, escoliosis, entre muchas otras.

A pesar de que se trata de operaciones "electivas", su importancia radica en que tienen el potencial de cambiar la vida de los niños y, aunque algunas de estas son ambulatorias, es decir, que no requieren ingresar en un hospital, en otras operaciones los niños pueden requerir de hospitalización uno o más días para su mejor recuperación.