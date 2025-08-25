Inauguran nueva sala hemodiálisis en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid

Ciudad de Panamá, Panamá/La mañana de este lunes 25 de agosto fue inaugurada una nueva sala de hemodiálisis en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, un espacio que beneficiará a 350 pacientes y que contará con 44 máquinas para su atención.

Durante la jornada, varios pacientes compartieron sus testimonios sobre la importancia de la prevención en materia de salud, subrayando que muchas enfermedades avanzan de manera silenciosa hasta convertirse en un problema grave.

“Lo mío fue un descuido, y ese descuido me tiene aquí”, relató uno de los pacientes. Otros asistentes aprovecharon para insistir en la urgencia de fortalecer la cultura de donación de órganos en Panamá.

El acto contó con la presencia del ministro de Salud, Fernando Boy Galindo; el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, y otras autoridades, quienes coincidieron en la necesidad de implementar programas de prevención obligatorios para reducir los casos de enfermedades crónicas.

El director de la CSS explicó que se evalúa la posibilidad de vincular los chequeos médicos preventivos con trámites cotidianos como la renovación de cédulas o licencias de conducir.

“Creo que, como en otros países, indudablemente todo el tema de poder estar cada año haciéndote tus exámenes que permitan que la propia familia pueda darse cuenta del estado de salud de la gente”, señaló.

Mon añadió que “puede ser a través de la licencia, de las renovaciones de licencia y de las renovaciones de cédula que permitan hacer un compromiso social y gubernamental con el tema de la prevención y obviamente también incentivos para aquel que está trabajando de una manera muy clara en todo lo que es el cuidado de su salud”.

Con información de Heady Leane Morán