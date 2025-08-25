Suspenden a médico del Hospital Nicolás Solano tras incidente con paciente

Según el comunicado oficial, la medida se adopta de manera preventiva mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

El Hospital Regional Nicolás A. Solano (HRNAS), ubicado en Panamá Oeste, informó que ha suspendido los turnos de un médico involucrado en un procedimiento médico en el que un paciente sufrió quemaduras durante la limpieza de una herida abdominal.

Según el comunicado oficial, la medida se adopta de manera preventiva mientras avanzan las investigaciones correspondientes. Además, el hospital anunció que ya se han iniciado acciones administrativas contra el profesional de la salud.

El HRNAS aseguró que colaborará plenamente con las diligencias que adelante el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.

“La Dirección Médica del hospital, con la orientación y el apoyo del Ministerio de Salud, está fortaleciendo los protocolos de atención centrados en la humanización del servicio, como parte de nuestro compromiso con brindar una atención médica respetuosa, digna y empática a la población de Panamá Oeste”, señaló la institución.

La institución también ofreció disculpas al paciente afectado y a sus familiares por la situación vivida dentro de las instalaciones.