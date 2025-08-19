Defensoría del Pueblo inicia investigación por presunta negligencia en el Hospital Nicolás Solano

El Ministerio de Salud confirmó que se lleva a cabo una investigación administrativa imparcial y, de encontrar negligencia, se procedería con la desvinculación, que es la sanción máxima, mientras que se avanza con las investigaciones judiciales.

La Defensoría del Pueblo también inició una investigación de oficio tras conocerse los casos en donde dos personas y dos bebés fallecieron en situaciones cuestionables en el Hospital Nicolás A. Solano del distrito de La Chorrera.

La institución solicitó el historial clínico para determinar si se cumplió con el acceso a la salud o hubo una práctica indebida en el procedimiento médico.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, expresó preocupación por los recientes hechos ocurridos y confirmó que la institución ha recibido múltiples denuncias de ciudadanos que aseguran haber sufrido mala atención y dificultades en el acceso a los servicios de salud.

Leblanc recordó casos recientes que han generado indignación pública, entre ellos la muerte de un hombre en la sala de espera de urgencias y el fallecimiento de un adolescente, cuyo diagnóstico y resultados de exámenes médicos habrían sido entregados de manera tardía.

“Creemos que el Nicolás Solano es un hospital que está enfermo, un hospital que ha quedado obsoleto para la cantidad de personas que atiende”, afirmó.

En cuanto a las quejas recibidas, Leblanc informó que la Defensoría del Pueblo ha tramitado más de 60 casos relacionados con acceso a la salud, que incluyen desde retrasos en la entrega de medicinas hasta la ausencia de prótesis o equipos especializados.

“Nosotros presionamos tanto a la Caja del Seguro Social (CSS) como, en algunos casos, a hospitales privados, para que los pacientes sean atendidos y las compras se realicen a tiempo”, explicó.

Pero, ¿qué ocurre en este hospital sobre el que recaen múltiples denuncias por negligencia médica y cuál es el procedimiento?

Luis Alberto Martínez, fiscal superior de Homicidio de Panamá Oeste, explicó que la Fiscalía debe valorar si se constituye o no un delito conforme a los hechos.

“Como todos los casos, tenemos un periodo de seis meses si hacemos cargo, mientras no hagamos cargo, la ley no nos establece un periodo, pero nosotros tratamos de agilizar esas diligencias para que, en un tiempo razonable, se pueda tener un resultado, y si resulta que no se demuestra que hubo un hecho de mala praxis o delito de homicidio culposo, el caso tiene que ser archivado”, detalló.

Información de Yamy Rivas