Hospital Nicolás Solano al límite: usuarios denuncian largas esperas, falta de recursos y atención deficiente

La realidad es contundente: el Hospital Nicolás Solano, se encuentra al borde del colapso, mientras sus usuarios claman por atención digna, oportuna y humana.

En los pasillos del Hospital Nicolás A. Solano, el cansancio no solo se nota en los rostros de los pacientes, sino también en sus historias. Una constante entre quienes acuden a este centro médico es la demora en los diagnósticos, el trato impersonal del personal de salud y las precarias condiciones en las que opera el hospital, que se ha convertido en el único recurso para casi un millón de personas en la región.

Melissa Lacayo lleva una semana esperando el diagnóstico médico de un familiar. Como ella, muchos aseguran sentirse atrapados en un sistema que no da abasto.

“Ellos nos tienen aquí, luego nos mandan a Panamá, entonces el paciente tiene que esperar todo ese tiempo para poder que le den el diagnóstico. Si ellos no tienen nada de eso aquí, mandan al paciente para otro lado”, relató Lacayo, reflejando la frustración de muchos que deben desplazarse a la capital en busca de respuestas médicas.

El Hospital Nicolás Solano no solo atiende a la población de La Chorrera, sino que, durante los fines de semana, se convierte en la única opción para comunidades rurales, donde centros de salud cierran y las policlínicas colapsan.

“Vine con mi niño, y me dijeron que no era un caso de urgencia, porque estaba resfriado y podía ir al centro más cercano que tuviera”, contó Yadilka Espinoza, otra usuaria del hospital.

🔗Te puede interesar: Fiscalía investiga 22 casos de supuesta mala praxis médica en el Hospital Nicolás A. Solano

La situación se agrava aún más con los recortes presupuestarios. Este año, el hospital sufrió una importante disminución de fondos, afectando incluso lo más básico: aún faltan aires acondicionados, sillas en las áreas de espera y hasta pintura para las paredes.

“Si nosotros logramos que la atención primaria se fortalezca, con mayores insumos y mejor atención, evitamos saturar al Nicolás Solano. Es un trabajo que tiene que hacerse desde la comunidad, pero también desde el gobierno central, con una inversión que sea sostenible a mediano y largo plazo”, advirtió el diputado Eduardo Vásquez, del circuito 13-1.

El temor a acudir al hospital es cada vez más común. Los residentes aseguran que no puede seguir siendo la única opción para una región que fue elevada a provincia hace ya nueve años y cuya población no ha dejado de crecer.

Con información de Yiniva Caballero